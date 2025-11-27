الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

البرازيل توافق على أول لقاح بجرعة واحدة ضد حمى الضنك في العالم

بعوضة مسببة لمرض حمى الضنك
27 نوفمبر 2025 07:40

وافقت السلطات البرازيلية اليوم على أول لقاح بجرعة واحدة ضد حمى الضنك في العالم، وهو تطور أشادت به الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية والتي كانت الأكثر تضرراً من المرض العام الماضي، ووصفته بأنه "تاريخي".

وافقت الهيئة الوطنية للرقابة الصحية في البرازيل (أنفيسا) على استخدام لقاح بوتانتان-دي في الذي طوره معهد بوتانتان في ساو باولو، للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و59 عاماً.
وحتى الآن، كان اللقاح الوحيد المتوافر ضد حمى الضنك في العالم هو TAK-003 الذي يعطى بجرعتين بفارق ثلاثة أشهر، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وسيساهم اللقاح الجديد الذي يعطى بجرعة واحدة في تسريع حملات التطعيم الجماعية وتسهيلها.
وقال إسبر كالاس، مدير معهد بوتانتان، في مؤتمر صحافي في ساو باولو "هذا نجاح تاريخي في مجالَي العلم والصحة في البرازيل".
وأضاف "أصبح من الممكن الآن أن نحارب المرض الذي يصيبنا منذ عقود بسلاح قوي للغاية".

وأوضح وزير الصحة ألكسندر باديليا أن البرازيل توصلت إلى اتفاق مع شركة WuXi الصينية لتوريد حوالى 30 مليون جرعة في النصف الثاني من العام 2026.
واختُبر اللقاح الجديد على أكثر من 16 ألف متطوع في 14 ولاية برازيلية على مدى ثماني سنوات، وحقق فعالية نسبتها 91,6% ضد الشكل الأكثر شدة من المرض.

وحمى الضنك التي تنتقل إلى البشر عن طريق بعوضة النمر، يمكن أن تسبب ارتفاعاً في درجة الحرارة وصداعاً وآلاماً عضلية وغثياناً وطفحاً جلدياً. 

والعام الماضي، سجلت البرازيل أكثر من 6 آلاف وفاة بسبب حمى الضنك، وهو ما يقرب من نصف عدد الوفيات المبلغ عنها في العالم.
وأظهرت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد ونشرت في العام 2024 أن احترار المناح مسؤول عن 19% من حالات حمى الضنك الحالية.

