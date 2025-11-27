الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق صاروخها الفضائي الرابع

عملية إطلاق صاروخ الفضاء الكوري الجنوبي نوري من مركز نارو للفضاء في قرية جوهيونغ الساحلية الجنوبية.
27 نوفمبر 2025 07:52

أكدت جمهورية كوريا، اليوم الخميس، إطلاق صاروخها الفضائي "نوري" المُصنّع محليًا بنجاح من مركز نارو الفضائي، حيثُ أجرت الوحدة الرئيسية للأقمار الصناعية الـ 13 المُحملة عليه، اتصالاً مع محطة الملك سيجونغ في القارة القطبية الجنوبية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن صاروخ "نوري"، الذي يزن 200 طن، انطلق من مركز الإطلاق في قرية غوهيونغ الساحلية جنوب البلاد، على بُعد 473 كيلومترًا جنوب سيئول.

ووفقًا لوكالة الفضاء الكورية الجنوبية والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء (KARI)، أجرى القمر الاصطناعي الرئيسي، CAS500-3، اتصالاً بمركز الأبحاث الكوري في القارة القطرية الجنوبية، مما سمح للخبراء بالتحقق من حالة الوحدة.

وقال بيه كيونغ-هون وزير العلوم، خلال مؤتمر صحفي في المركز، إن الإطلاق الرابع لصاروخ "نوري" كان ناجحًا، مشيرًا إلى أن جميع الأقمار الاصطناعية قد وُضعت في مدارها.

وسيُجري القمر الاصطناعي الرئيسي أبحاث علوم الفضاء، بما في ذلك قياس المجالات المغناطيسية الفضائية والبلازما، إضافة إلى رصد الشفق القطبي.

وتُخطط كوريا لتنفيذ الإطلاق الخامس خلال عام 2026، يليه الإطلاق السادس خلال عام 2027.

 

المصدر: وكالات
صاروخ
الفضاء
كوريا
