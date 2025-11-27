الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
المكسيك تخطط لبناء أقوى حاسوب فائق في أميركا اللاتينية

رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم
27 نوفمبر 2025 09:57

كشفت المكسيك، عن خطط لبناء ما تقول إنه سيكون أقوى حاسوب فائق في أمريكا اللاتينية، في مشروع تؤكد الحكومة أنه سيساعد البلاد على الاستفادة من الاستخدامات المتسارعة للذكاء الاصطناعي وزيادة قدراتها الحاسوبية بشكل هائل.
وأطلق على الحاسوب اسم "كواتليكوي". وسيكون هذا الحاسوب، وفق ما قاله خوسيه ميرينو، رئيس وكالة الاتصالات والتحول الرقمي، أقوى بسبع مرات من الحاسوب المتصدر حاليا في البرازيل.
وقالت الرئيسة كلوديا شينباوم، خلال مؤتمرها الصحفي الصباحي، إن موقع المشروع لم يحدد بعد، لكن عمليات البناء ستبدأ العام المقبل.
وأضافت شينباوم: "نحن متحمسون للغاية. هذا المشروع سيسمح للمكسيك بالانضمام الكامل إلى عصر الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات التي لا نملك القدرة على التعامل معها اليوم."
وأوضح ميرينو أن أقوى حاسوب فائق في المكسيك يعمل بطاقة 3ر2 بيتافلوبس، وهي وحدة لقياس سرعة الحوسبة وتعني تنفيذ كوادريليون عملية في الثانية، بينما ستصل قدرة كواتليكوي إلى 314 بيتافلوبس. 

