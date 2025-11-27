ارتفاع حصيلة ضحايا حريق أبراج "هونج كونج" إلى 44

قالت السلطات في هونج كونج "الإدارية الخاصة"، اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 44 شخصاً لقوا حتفهم إثر اندلاع حريق في أبراج سكنية شاهقة في هونج كونج "الإدارية الخاصة"، كما أصيب 45 شخصاً بإصابات خطيرة، ومازال هناك 279 شخصاً في عداد المفقودين.



وفي البداية، تردد أن ما لا يقل عن 29 مصاباً يتلقون العلاج في المستشفى. ومازال لم يتم تحديد سبب اندلاع الحريق. وفتحت السلطات تحقيقاً في الواقعة، وتعتزم التدقيق بشأن معايير السلامة.



وقال الرئيس التنفيذي لهونج كونج جون لي إن أفراد قطاع الطوارئ سيطروا على الحريق تدريجياً، وفقاً لما قالته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج.