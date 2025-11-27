الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق أبراج "هونج كونج" إلى 44

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق أبراج "هونج كونج" إلى 44
27 نوفمبر 2025 11:45

قالت السلطات في هونج كونج "الإدارية الخاصة"، اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 44 شخصاً لقوا حتفهم إثر اندلاع حريق في أبراج سكنية شاهقة في هونج كونج "الإدارية الخاصة"، كما أصيب 45 شخصاً بإصابات خطيرة، ومازال هناك 279 شخصاً في عداد المفقودين.

وفي البداية، تردد أن ما لا يقل عن 29 مصاباً يتلقون العلاج في المستشفى. ومازال لم يتم تحديد سبب اندلاع الحريق. وفتحت السلطات تحقيقاً في الواقعة، وتعتزم التدقيق بشأن معايير السلامة.

وقال الرئيس التنفيذي لهونج كونج جون لي إن أفراد قطاع الطوارئ سيطروا على الحريق تدريجياً، وفقاً لما قالته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج. 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يعزون الرئيس الصيني في ضحايا حريق المجمع السكني بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة
مقتل 36 شخصًا في حريق اجتاح أبراجًا سكنية في هونغ كونغ
المصدر: وكالات
هونج كونج
حريق
آخر الأخبار
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
الرياضة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
اليوم 12:31
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
الرياضة
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
اليوم 12:30
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
اليوم 12:18
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
الرياضة
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
اليوم 12:17
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
علوم الدار
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©