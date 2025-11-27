ميركل تدعو إلى التعامل بنهج حازم مع «البديل الألماني»

دعت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل إلى التعامل بنهج حازم مع حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي.

وقالت الزعيمة السابقة للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لمحطة «فونكس بيرزونليش» الألمانية: «لن نسمح بأن يقودنا حزب البديل من أجل ألمانيا في الساحة»، مؤكدة أن على الأحزاب الأخرى أن تُظهر سياستها على وجه أوضح من المعتاد، ليدرك الناس الفوارق بينها وبين حزب البديل من أجل ألمانيا.

وأضافت ميركل أنه لأمر مفروغ منه أنه لا يمكنها التعاون مع الأحزاب التي لا تؤيد الاتحاد الأوروبي، ولديها علاقة مختلفة تماماً مع روسيا، ولا تدافع عن الديمقراطية الليبرالية، مشيرة إلى أن التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي لديهما الكثير ليقدماه لإقناع المواطنين، وقالت: «البحث عن أغلبيات مع حزب البديل من أجل ألمانيا أمر مرفوض من تلقاء نفسه».

وكانت ميركل قد انتقدت في يناير الماضي خلال الحملة الانتخابية للبرلمان الاتحادي (بوندستاج) تمرير كتلة التحالف المسيحي بزعامة المستشار الحالي فريدريش ميرتس قراراً بشأن الهجرة في البوندستاج بأصوات حزب البديل من أجل ألمانيا.

وأوضحت المستشارة السابقة في المقابلة مع «فونكس بيرزونليش» أنها لا ترغب في التعليق على كل نقاش سياسي جار، معتبرة أن تدخلها في قضية حزب البديل من أجل ألمانيا في يناير الماضي كان «حالة فريدة إلى حد كبير». لكنها شددت على أنها ستحتفظ بحقها في التعليق على القضايا ذات الأهمية الوطنية.