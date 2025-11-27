الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الهند تُعلن تحرك إعصار باتجاه ولاية تاميل نادو

الهند تُعلن تحرك إعصار باتجاه ولاية تاميل نادو
27 نوفمبر 2025 13:43

أفادت هيئة الأرصاد الجوية الهندية، اليوم الخميس، بأن من المرجح أن يتطور إعصار في خليج البنغال لليوم الثاني على التوالي، وأن يتجه نحو السواحل الشمالية لولاية تاميل، في أقصى جنوب البلاد، خلال اليومين المقبلين. ونقلت صحيفة «ذا إنديان إكسبريس» الهندية عن هيئة الأرصاد قولها اليوم الخميس، إنه بمجرد أن تشتدّ قوة الإعصار، سيتم إطلاق اسم «ديتواه» عليه. وبسبب اقتراب العاصفة، حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من هطول أمطار تتراوح شدتها بين الغزيرة وشديدة الغزارة (بارتفاع مياه يتراوح بين 64 و204 ملليمترات خلال 24 ساعة) على شمال تاميل نادو حتى الأول من ديسمبر، مع احتمال هطول الأمطار الأشد غزارة يومي 29 و30 نوفمبر.
وتحركت العاصفة باتجاه الشمال الغربي عبر جنوب غرب خليج البنغال ودولة سريلانكا المجاورة، خلال ساعات صباح اليوم، بسرعة 17 كيلومتراً في الساعة، بحسب الصحيفة الهندية.

المصدر: د ب أ
