عشرات القتلى جراء الانهيارات الأرضية في سريلانكا

أوقفت سريلانكا خدمات قطارات الركاب وأغلقت الطرق في بعض مناطق البلاد التي تضررت إثر الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً، بحسب ما أعلنه مسؤولون، اليوم الخميس.



وأفاد المركز الحكومي لإدارة الكوارث بتسجيل 18 حالة من بين الوفيات التي تم الإبلاغ عنها في منطقتي "بادولا" و"نوارا إيليا" الجبليتين المعروفتين بزراعة الشاي، والواقعتين على بعد نحو 300 كيلومتر شرق العاصمة كولومبو.



وأضاف المركز أن هناك 14 شخصاً آخرين في عداد المفقودين، اليوم الخميس، إثر انهيارات أرضية شهدتها نفس المناطق. وارتفعت حصيلة القتلى إلى 31 منذ الأسبوع الماضي، عندما تعرضت سريلانكا للطقس القاسي. وقد تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في مطلع الأسبوع في حدوث دمار واسع، حيث غمرت مياه الأمطار المنازل والحقول والطرق. وفاضت المياه في العديد من الخزانات والأنهار، ما ساهم في تعطل حركة السير على الطرق.



