الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عشرات القتلى جراء الانهيارات الأرضية في سريلانكا

أرشيفية
27 نوفمبر 2025 14:49

أوقفت سريلانكا خدمات قطارات الركاب وأغلقت الطرق في بعض مناطق البلاد التي تضررت إثر الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً، بحسب ما أعلنه مسؤولون، اليوم الخميس.

أخبار ذات صلة
فيضانات مدمرة في سريلانكا تودي بحياة 56 شخصاً
ارتفاع ضحايا الفيضانات في تايلاند إلى 80 قتيلاً


وأفاد المركز الحكومي لإدارة الكوارث بتسجيل 18 حالة من بين الوفيات التي تم الإبلاغ عنها في منطقتي "بادولا" و"نوارا إيليا" الجبليتين المعروفتين بزراعة الشاي، والواقعتين على بعد نحو 300 كيلومتر شرق العاصمة كولومبو.

وأضاف المركز أن هناك 14 شخصاً آخرين في عداد المفقودين، اليوم الخميس، إثر انهيارات أرضية شهدتها نفس المناطق. وارتفعت حصيلة القتلى إلى 31 منذ الأسبوع الماضي، عندما تعرضت سريلانكا للطقس القاسي. وقد تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في مطلع الأسبوع في حدوث دمار واسع، حيث غمرت مياه الأمطار المنازل والحقول والطرق. وفاضت المياه في العديد من الخزانات والأنهار، ما ساهم في تعطل حركة السير على الطرق. 

المصدر: وكالات
الانهيارات الأرضية
الفيضانات
سريلانكا
آخر الأخبار
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
الرياضة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
اليوم 12:31
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
الرياضة
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
اليوم 12:30
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
اليوم 12:18
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
الرياضة
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
اليوم 12:17
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
علوم الدار
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©