الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إندونيسيا تكثّف البحث عن الضحايا بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية

27 نوفمبر 2025 15:38

قام رجال الإنقاذ في إندونيسيا، اليوم الخميس، بالبحث في الأنهار وتحت الأنقاض في القرى، عن أي جثث أو ناجين محتملين، بعد أن خلفت الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية في جزيرة سومطرة 49 قتيلاً و67 مفقوداً. وتسببت الأمطار الموسمية التي هطلت خلال الأسبوع الماضي، في فيضان الأنهار على ضفافها بإقليم سومطرة الشمالية، أمس الأول الثلاثاء.
وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن الفيضانات اجتاحت قرية جبلية وجرف السكان وأغرق أكثر من 2000 منزل ومبنى.
وقد فرّ ما يقرب من 5000 شخص من السكان إلى ملاجئ أنشأتها الحكومة.
وأوضح المتحدث باسم شرطة سومطرة الشمالية، فيري والينتوكان، في بيان، أنه تم انتشال 17 جثة بحلول اليوم الخميس، في منطقة تابانولي الجنوبية وثماني جثث في مدينة سيبولجا.
أما في منطقة تابانولي الوسطى المجاورة، فقد تعرضت عدة منازل لانهيارات أرضية، ما أسفر عن مقتل أسرة من أربعة أفراد، على الأقل.

