الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إطلاق مركبة «سويوز» الروسية وعلى متنها 3 رواد إلى محطة الفضاء الدولية

إطلاق مركبة «سويوز» الروسية وعلى متنها 3 رواد إلى محطة الفضاء الدولية
27 نوفمبر 2025 15:40

انطلق طاقم أميركي-روسي مكوّن من ثلاثة رواد فضاء، اليوم الخميس، إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة «سويوز» الروسية. وانطلق صاروخ التعزيز الروسي «سويوز» كما هو مقرر من قاعدة بايكونور الفضائية المستأجرة من قبل روسيا في كازاخستان، لوضع المركبة «سويوز إم إس28-»، وعلى متنها رائد الفضاء في وكالة «ناسا» الأميركية، كريس ويليامز، وزميليه الروسيين، سيرجي ميكاييف وسيرجي كود-سفرتشكوف، في مدارها الجوي.
ومن المقرر أن تصل المركبة إلى المحطة بعد نحو ثلاث ساعات من الانطلاق.
ومن المتوقع أن يقضي الرواد الثلاثة نحو ثمانية أشهر في المحطة المدارية.
وذكرت ناسا أن هذه هي أول رحلة فضائية لويليامز، وهو عالم فيزياء، وميكاييف، وهو طيار عسكري.
أما بالنسبة لكود- سفرتشكوف، فهذه هي رحلته الثانية إلى الفضاء.
وفي محطة الفضاء الدولية، سينضم الطاقم إلى رواد فضاء وكالة ناسا، مايك فينكي، وزينا كاردمان، وجوني كيم، ورائدة فضاء وكالة الفضاء اليابانية كيميا يوي، إضافة إلى رواد الفضاء الروس سيرجي ريجيكوف، وأليكسي زوبريتسكي، وأوليج بلاتونوف.
وأعلنت ناسا أن ويليامز سيجري أبحاثاً علمية وتجارب تقنية في المحطة بهدف تطوير استكشاف الفضاء البشري والمساهمة في تحسين الحياة على الأرض. 

المصدر: د ب أ
