الأخبار العالمية

ماكرون يُعلن عن إطلاق خدمة عسكرية جديدة

ماكرون يُعلن عن إطلاق خدمة عسكرية جديدة
27 نوفمبر 2025 16:28

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن المتطوعين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاماً سيبدأون الخدمة العسكرية في العام المقبل، ضمن برنامج جديد للخدمة العسكرية مدته عشرة أشهر، في إطار سعي فرنسا لتعزيز قواتها المسلحة لمواجهة التهديدات المتزايدة.
وقال ماكرون، في خطاب ألقاه في قاعدة فارس العسكرية بجبال الألب الفرنسية، «من المقرر إنشاء خدمة وطنية جديدة تدريجياً، ابتداء من الصيف المقبل».
وأضاف ماكرون أن المتطوعين الشباب سيخدمون في البر الرئيسي الفرنسي وأقاليم ما وراء البحار فقط، ولن يشاركوا في عمليات عسكرية خارج البلاد. وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن فرنسا لا تنظر في إعادة العمل بنظام التجنيد الإجباري الذي ألغي في البلاد في عام 1996.

المصدر: د ب أ
إيمانويل ماكرون
فرنسا
