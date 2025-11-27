الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بابا الفاتيكان يحذّر من خطر الصراعات على مستقبل البشر

بابا الفاتيكان يلقي كلمة في تركيا
27 نوفمبر 2025 18:05

عبر البابا ليو الرابع عشر، اليوم الخميس، عن أسفه لما يشهده العالم من عدد غير عادي من الصراعات المميتة، وحذر خلال أول رحلة له خارج إيطاليا منذ توليه البابوية من أن حربا عالمية ثالثة "تخاض بشكل مجزأ" مع تعريض مستقبل البشرية للخطر.
وفي أول كلمة يلقيها خارج إيطاليا منذ انتخابه في مايو الماضي لقيادة الكنيسة الكاثوليكية، قال أول بابا أميركي إن العالم يتزعزع بسبب "الطموحات والاختيارات التي تدهس العدالة والسلام".
وأكد بابا الفاتيكان في كلمة ألقاها في تركيا، التي يزورها حتى يوم الأحد، أن العالم يشهد "مستوى متصاعدا من الصراع... تغذيه استراتيجيات القوة الاقتصادية والعسكرية السائدة".
وناشد الجميع قائلا "يجب ألا نستسلم لهذا بأي حال من الأحوال... إن مستقبل البشرية على المحك".

أخبار ذات صلة
بابا الفاتيكان يبدأ أولى جولاته الخارجية بزيارة تركيا ولبنان
سيارة بابا الفاتيكان تتحول لعيادة متنقلة لأطفال غزة
المصدر: وكالات
البابا ليو الرابع عشر
بابا الفاتيكان
صراع
حرب عالمية ثالثة
آخر الأخبار
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
الرياضة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
اليوم 12:31
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
الرياضة
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
اليوم 12:30
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
اليوم 12:18
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
الرياضة
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
اليوم 12:17
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
علوم الدار
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©