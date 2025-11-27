بابا الفاتيكان يحذّر من خطر الصراعات على مستقبل البشر

عبر البابا ليو الرابع عشر، اليوم الخميس، عن أسفه لما يشهده العالم من عدد غير عادي من الصراعات المميتة، وحذر خلال أول رحلة له خارج إيطاليا منذ توليه البابوية من أن حربا عالمية ثالثة "تخاض بشكل مجزأ" مع تعريض مستقبل البشرية للخطر.

وفي أول كلمة يلقيها خارج إيطاليا منذ انتخابه في مايو الماضي لقيادة الكنيسة الكاثوليكية، قال أول بابا أميركي إن العالم يتزعزع بسبب "الطموحات والاختيارات التي تدهس العدالة والسلام".

وأكد بابا الفاتيكان في كلمة ألقاها في تركيا، التي يزورها حتى يوم الأحد، أن العالم يشهد "مستوى متصاعدا من الصراع... تغذيه استراتيجيات القوة الاقتصادية والعسكرية السائدة".

وناشد الجميع قائلا "يجب ألا نستسلم لهذا بأي حال من الأحوال... إن مستقبل البشرية على المحك".