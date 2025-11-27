الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين: مسودة خطة سلام أوكرانيا قد تشكل أساسا لاتفاق

بوتين يدلي بتصريحات صحفية
27 نوفمبر 2025 19:23

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الخطوط العريضة لمسودة خطة السلام التي ناقشتها الولايات المتحدة وأوكرانيا قد تصبح أساسا لاتفاقيات في المستقبل لوقف الأزمة في أوكرانيا، لكن إذا لم يحدث ذلك فإن موسكو ستواصل القتال.
وأضاف "بشكل عام، نحن متفقون على أن هذه الخطة يمكن أن تكون الأساس لإبرام اتفاقيات في المستقبل"، مشيرا إلى أن النسخة المعدلة من الخطة التي ناقشتها الولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف جرى تمريرها إلى روسيا.
وقال بوتين إن الولايات المتحدة تضع موقف روسيا في الحسبان، لكن هناك بعض الأمور لم تناقش بعد. وأضاف أنه إذا أرادت أوروبا تعهدا بعدم شن هجمات عليها، فإن روسيا مستعدة لتقديم هذا التعهد.
ومضى يقول إن روسيا لا تزال تتلقى نداءات بشأن ضرورة وقف القتال.
واستطرد يقول "يتعين على القوات الأوكرانية الانسحاب من الأراضي التي تسيطر عليها، حينها سيتوقف القتال. إذا لم تنسحب، فسنحقق ذلك بالوسائل العسكرية. هذا كل شيء".
وأضاف أن القوات الروسية تتوغل في أوكرانيا بوتيرة أسرع.
وأكد الرئيس الروسي أن من المهم ضمان اعتراف المجتمع الدولي بأي اتفاق، وأن يعترف المجتمع الدولي بما حققته روسيا من مكاسب في أوكرانيا.

أخبار ذات صلة
بوتين: روسيا ستحقق أهدافها بالقوة
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
المصدر: رويترز
فلاديمير بوتين
خطة سلام
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
الرياضة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
اليوم 12:31
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
الرياضة
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
اليوم 12:30
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
اليوم 12:18
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
الرياضة
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
اليوم 12:17
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
علوم الدار
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©