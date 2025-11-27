الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

دول أوروبية تدعو إسرائيل إلى حماية الفلسطينيين

جنود إسرائيليون ينتشرون في قرية في الضفة الغربية
27 نوفمبر 2025 20:38

دعت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، اليوم الخميس، إسرائيل في بيان مشترك  إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال وزراء خارجية الدول الأربع في البيان "نحن، فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، ندين بشدة التصعيد المهول للعنف من جانب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، وندعو إلى الاستقرار في الضفة الغربية".
وأكد وزراء خارجية الدول الأربع أن "هذه الهجمات يجب أن تتوقف. إنها تزرع الرعب بين المدنيين وتقوض الجهود المبذولة حاليا لإحلال السلام وضمان الأمن الدائم لدولة إسرائيل نفسها".
كما رحب الوزراء بـ"المعارضة الواضحة" للرئيس الأميركي دونالد ترامب لضم الضفة الغربية، وأكدوا مجددا معارضتهم "لأي شكل من أشكال الضم، سواء كان جزئيا أو كليا أو بحكم الأمر الواقع، وكذلك للتدابير الاستيطانية التي تنتهك القانون الدولي".

المصدر: وكالات
دول أوروبية
الضفة الغربية
الفلسطينيون
المستوطنون
