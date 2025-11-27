بوتين: روسيا ستحقق أهدافها بالقوة

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إن الخطوط العريضة لمسودة خطة السلام التي ناقشتها الولايات المتحدة وأوكرانيا قد تصبح أساساً لاتفاقيات في المستقبل لوقف الصراع في أوكرانيا، لكن إذا لم يحدث ذلك، فإن موسكو ستواصل القتال.

وأضاف: «بشكل عام، نحن متفقون على أن هذه الخطة يمكن أن تكون الأساس لإبرام اتفاقيات في المستقبل»، مشيراً إلى أن النسخة المعدلة من الخطة التي ناقشتها الولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف جرى تمريرها إلى روسيا.

وقال بوتين إن «الولايات المتحدة تضع موقف روسيا في الحسبان، لكن هناك بعض الأمور لم تجرِ مناقشتها بعد».

وأضاف أنه «إذا أرادت أوروبا تعهداً بعدم شن هجمات عليها، فإن روسيا مستعدة لتقديم هذا التعهد».

ومضى يقول إن روسيا لا تزال تتلقى نداءات بشأن ضرورة وقف القتال.

واستطرد يقول «يتعين على القوات الأوكرانية الانسحاب من الأراضي التي تسيطر عليها، حينها سيتوقف القتال. إذا لم تنسحب، فسنحقق ذلك بالوسائل العسكرية. هذا كل شيء».

ورفض بوتين ما أُثير بشأن انحياز المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو في محادثات السلام بشأن أوكرانيا، ووصف ذلك بأنه «أمر سخيف».

وذكر بوتين أنه «يعتبر القيادة الأوكرانية غير شرعية، وبالتالي من المستحيل قانونياً التوقيع على اتفاق مع كييف»، وأضاف أن من المهم ضمان اعتراف المجتمع الدولي بأي اتفاق، وأن يعترف المجتمع الدولي بما حققته روسيا من مكاسب في أوكرانيا.