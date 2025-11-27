الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

توقف العمل في حقل غاز بكردستان العراق جراء هجوم

حقل «كورمور للغاز» في إقليم كردستان العراق
28 نوفمبر 2025 01:27

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
قنصل عام الدولة يلتقي رئيس دائرة العلاقات الخارجية بإقليم كردستان العراق
بإيش يعود إلى قائمة العراق في كأس العرب

استهدف هجوماً بطائرة مسيرة منشأة تخزين في حقل «كورمور للغاز» بإقليم كردستان العراق، ما أدى إلى تعليق العمليات في الحقل وإلى انقطاعات واسعة النطاق في التيار الكهربائي. ووقع الهجوم، الذي لم يسفر عن سقوط مصابين أو قتلى، في وقت متأخر من مساء أمس الأول، وهو الأبرز منذ سلسلة هجمات بطائرات مسيرة في يوليو استهدفت حقول نفط مختلفة وخفضت الإنتاج من المنطقة بنحو 150 ألف برميل يومياً في الشهر نفسه.
ويقدم حقل كورمور للغاز إمدادات لتوليد الكهرباء في المنطقة.
وتحدث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني هاتفياً مع بارازاني، وندد بالهجوم ووصفه بأنه «هجوم على العراق بأسره». 
واتفقا على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بهدف التوصل إلى المسؤولين عن الهجوم.
وقال مهندس يعمل في الحقل، إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي نشب بسبب الهجوم في الساعات الأولى من صباح أمس، لكن توقف إمدادات الغاز تسبب بالفعل في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من الإقليم.
وقال أوميد أحمد المتحدث باسم وزارة الكهرباء في كردستان، إن من المتوقع انخفاض توليد الكهرباء بمقدار ثلاثة آلاف ميجاوات بعد الهجوم.

كردستان العراق
العراق
إقليم كردستان العراق
طائرة مسيرة
آخر الأخبار
محمد بن حمدان بن زايد يزور مديرية شرطة العين ويطَّلع على سير العمل
علوم الدار
محمد بن حمدان بن زايد يزور مديرية شرطة العين ويطَّلع على سير العمل
اليوم 12:59
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
الرياضة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
اليوم 12:31
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
الرياضة
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
اليوم 12:30
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
اليوم 12:18
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
الرياضة
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
اليوم 12:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©