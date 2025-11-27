توقف العمل في حقل غاز بكردستان العراق جراء هجوم

هدى جاسم (بغداد)

استهدف هجوماً بطائرة مسيرة منشأة تخزين في حقل «كورمور للغاز» بإقليم كردستان العراق، ما أدى إلى تعليق العمليات في الحقل وإلى انقطاعات واسعة النطاق في التيار الكهربائي. ووقع الهجوم، الذي لم يسفر عن سقوط مصابين أو قتلى، في وقت متأخر من مساء أمس الأول، وهو الأبرز منذ سلسلة هجمات بطائرات مسيرة في يوليو استهدفت حقول نفط مختلفة وخفضت الإنتاج من المنطقة بنحو 150 ألف برميل يومياً في الشهر نفسه.

ويقدم حقل كورمور للغاز إمدادات لتوليد الكهرباء في المنطقة.

وتحدث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني هاتفياً مع بارازاني، وندد بالهجوم ووصفه بأنه «هجوم على العراق بأسره».

واتفقا على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بهدف التوصل إلى المسؤولين عن الهجوم.

وقال مهندس يعمل في الحقل، إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي نشب بسبب الهجوم في الساعات الأولى من صباح أمس، لكن توقف إمدادات الغاز تسبب بالفعل في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من الإقليم.

وقال أوميد أحمد المتحدث باسم وزارة الكهرباء في كردستان، إن من المتوقع انخفاض توليد الكهرباء بمقدار ثلاثة آلاف ميجاوات بعد الهجوم.