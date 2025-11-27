الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تحذر من شبح تجدد الأعمال العدائية في لبنان

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
28 نوفمبر 2025 01:27

بيروت (الاتحاد)

دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت إلى الحوار لتفادي تجدد الأعمال العدائية، محذرة من شبح تجدد الأعمال العدائية في جنوب لبنان.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، أمس، عن بلاسخارت قولها: «منذ عام واحد، دخل تفاهم وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ، مما أدى إلى تهدئة سريعة بعد شهرين من الأعمال العدائية المدمرة والمعاناة الإنسانية على جانبي الخط الأزرق». 
وأضافت أن «هذا الترتيب قدم بعضاً من الأمل وزاد من التوقعات بإمكانية التوصل إلى حلول أكثر استدامة، في خضم فترة من التحولات في المنطقة». ولفتت إلى أن «الوجود المعزز للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب البلاد فضلاً عن القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة شكلتا حجر الأساس لمسار نحو وضع طبيعي، فإن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة».  وأضافت: «بالنسبة لكثير من اللبنانيين، لا يزال الصراع مستمراً وإن كان بوتيرة أقل حدة، ولا يحتاج المرء إلى بلورة سحرية ليفهم أنه طالما استمر الوضع الراهن الحالي، سيظل شبح تجدد الأعمال العدائية يلوح في الأفق».
أمنياً، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، تنفيذ ضربات وتدمير بنى تحتية تابعة لـ«حزب الله» في جنوب لبنان.
وقال الجيش في بيان، إنه «وجه ضربات استهدفت ودمرت بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان».

