الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لـ«الاتحاد»: نتعاون مع شبكة وكالات لضمان وصول المساعدات إلى فلسطين

مدرسة وسط الدمار تحولت لمركز إيواء في غزة (أ ف ب)
28 نوفمبر 2025 01:27

عبدالله أبو ضيف (غزة، القاهرة)

قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية، كوينتن كورتيز، إن الاتحاد الأوروبي يقيّم بشكل دقيق قدرة شركائه الإنسانيين على الوصول إلى المناطق النائية والمجتمعات المعزولة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في الضفة الغربية.
وأضافت كورتيز، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الاتحاد الأوروبي يقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين منذ عام 2000 عبر إدارة الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية، من خلال شبكة واسعة من الشركاء تشمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والصليب الأحمر. 
وأشارت إلى أن هذا الانتشار الواسع والخبرة الطويلة والقبول المجتمعي يمنح فرق المساعدات القدرة على الوصول بفعالية إلى الفئات الأكثر هشاشة في مختلف أنحاء فلسطين، بما يضمن استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لمن هم في أمسّ الحاجة إليه.
ونوهت كورتيز بأن المفوضية الأوروبية تُقدّر جهود شركائها الإنسانيين في الوصول إلى المناطق المحرومة والنائية في الأراضي الفلسطينية، وخاصة المجتمعات المعزولة في الضفة الغربية، موضحة أنه منذ عام 2000، تقدم المفوضية مساعدات إنسانية للفلسطينيين المحتاجين، داعمةً المتضررين من الأزمات والصدمات المختلفة، عبر قسم الحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية، بالتعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والصليب الأحمر.
وأفادت بأن المفوضية تعمل على ضمان دخول المساعدات من خلال شبكة واسعة من الشركاء الدوليين والمحليين ذوي الخبرة الطويلة والقبول المجتمعي القوي.

المفوضية الأوروبية
فلسطين
المساعدات الإنسانية
الاتحاد الأوروبي
الضفة الغربية
