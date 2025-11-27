الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تقرير حقوقي: الجيش الإسرائيلي يعتقل 600 امرأة فلسطينية منذ بدء الحرب في غزة

النساء والأطفال أبرز ضحايا الحرب على غزة (أ ف ب)
28 نوفمبر 2025 01:27

غزة (الاتحاد)

أفاد  تقرير حقوقي فلسطيني باعتقال الجيش الإسرائيلي نحو 600 امرأة وفتاة منذ بدء الحرب في قطاع غزة.
وقال مركز معلومات فلسطين «معطى»، في تقرير أمس، إن «الرقم يعكس تصاعداً غير مسبوق في الاستهداف المباشر للنساء داخل المدن والبلدات الفلسطينية»، موضحاً أن الاعتقالات شملت مداهمات ليلية واقتحامات للمنازل والنقل إلى مراكز تحقيق مختلفة. 
وأشار إلى أن أكثر من 40 أسيرة وجهت إليهن تهماً تتعلق بـ«التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي»، موضحاً أن 48 أسيرة ما زلن داخل السجون حتى الآن، بينهن طالبات جامعيات وأمهات وناشطات في العمل المجتمعي. 
وينقل التقرير عن عائلات الأسيرات ومحاميهن شكاوى متكررة من ظروف احتجاز صعبة ونقص في الرعاية الصحية الأساسية. 
ووفق التقرير: «جرى تحويل 12 أسيرة إلى الاعتقال الإداري»، مشيراً إلى أن هذا النوع من الاعتقال يعد أحد أبرز أدوات الضغط المستخدمة ضد النساء الفلسطينيات.

الجيش الإسرائيلي
إسرائيل
غزة
فلسطين
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
الأسيرات الفلسطينيات
