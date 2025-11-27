الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إصابة 25 فلسطينياً خلال العملية الإسرائيلية المستمرة في شمال الضفة

جنود إسرائيليون في شوارع طوباس (أ ف ب)
28 نوفمبر 2025 01:27

رام الله (الاتحاد)

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس، تعامل طواقمه مع 25 إصابة اعتداء بالضرب، خلال اقتحام  القوات الإسرائيلية محافظة طوباس بشمال الضفة الغربية المستمر منذ أمس الأول.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن مدير الهلال الأحمر في طوباس نضال عودة قوله إن «من بين الإصابات مواطنين كان الاحتلال احتجزهم وحقق معهم واعتدى عليهم قبل الإفراج عنهم». 
ويواصل  الجيش الإسرائيلي عملياته في محافظة طوباس، لليوم الثاني على التوالي، وسط فرض حظر للتجول وانتشار مكثف لقواته في غالبية مناطق المحافظة. 
وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن «قوات الاحتلال ما زالت تداهم العديد من منازل الفلسطينيين في أغلب مناطق محافظة طوباس، وتحتجز العديد من الأشخاص وتقتادهم إلى مراكز التحقيق الميداني، حيث زاد عدد المحتجزين حتى الآن عن 100 محتجز، نصفهم من بلدة طمون».
وأضاف أنه «تم الإفراج عن 27 من المعتقلين في ساعة متأخرة من الليل، وبقي عدد منهم مكبل اليدين بعد الإفراج حتى وصولهم إلى منازلهم»، مؤكدا أن «قوات الاحتلال تعتدي على العديد من الفلسطينيين وتنكل بهم خلال مداهمة منازلهم عدا عن تدمير محتويات المنازل».  
وتشهد محافظة طوباس عملية عسكرية كبيرة وواسعة، لليوم الثاني على التوالي تشارك فيها قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي برفقة جرافات ثقيلة وطائرات مروحية أطلقت النيران بشكل عشوائي في أجواء المحافظة. 
كما تواصل القوات  الإسرائيلية إغلاق المداخل الرئيسية للمحافظة بالسواتر الترابية، بالإضافة إلى إغلاق العديد من الطرق الفرعية، فيما تشهد أجواء المحافظة تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع المسيرة.

