السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق المجمع السكني في "هونغ كونغ"

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق المجمع السكني في "هونغ كونغ"
28 نوفمبر 2025 09:03

قالت سلطات الإطفاء في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إنها تتوقع الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ اليوم الجمعة بعد أسوأ حريق تشهده المدينة منذ ما يقرب من 80 عاماً والذي اجتاح أبراجاً سكنية شاهقة مما أودى بحياة 94 شخصاً على الأقل إلى جانب فقد عشرات آخرين.

وخلال الساعات الأولى من اليوم الجمعة، احتوى رجال الإطفاء معظم الحريق الذي دمر مجمع وانج فوك كورت السكني في منطقة تاي بو الشمالية. والمجمع مكون من ثمانية أبراج يسكنها أكثر من 4600 شخص وكان يخضع لأعمال ترميم استخدمت خلالها سقالات من الخيزران وشبكات خضراء لتغطية المباني.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على ثلاثة من مسؤولي شركة البناء للاشتباه في ارتكابهم جريمة القتل غير العمد بسبب استخدام مواد غير آمنة، بما في ذلك ألواح من مواد رغوية قابلة للاشتعال لسد النوافذ.
وقال رجال الإطفاء إنهم يتوقعون الانتهاء من عملية البحث والإنقاذ في المجمع، الذي لا يزال مشتعلاً، بحلول الساعة التاسعة صباحا (0100 بتوقيت جرينتش).
وتم إدراج ما يصل إلى 279 شخصاً في عداد المفقودين صباح أمس الخميس، لكن لم يتم تحديث هذا الرقم لأكثر من 24 ساعة.
ويواجه رجال الإنقاذ الحرارة الشديدة والدخان الكثيف والسقالات المنهارة والحطام للوصول إلى السكان الذين يُخشى أن يكونوا محاصرين في الطوابق العليا من المجمع.

