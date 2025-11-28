ألمانيا تسعى إلى تخفيف حظر محركات الاحتراق الداخلي في الاتحاد الأوروبي

يعتزم الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الذي يضم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الدفع على مستوى الاتحاد الأوروبي نحو تخفيف القيود المتعلقة بالحظر المزمع على السيارات الجديدة المزوّدة بمحركات احتراق اعتباراً من عام 2035.

وبحسب ما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من دوائر الكتل البرلمانية عقب اجتماع لجنة الائتلاف، فإن الائتلاف يسعى إلى السماح باستخدام «محركات احتراق عالية الكفاءة» حتى بعد عام 2035.

كما يسعى الائتلاف إلى حلّ خلافه بشأن المعاشات عبر التطلع إلى إصلاح كبير إضافي لنظام تأمين الشيخوخة، مع الإبقاء على القانون الذي يتضمن تثبيت مستوى المعاشات دون تغيير، وذلك بحسب مسودة نص مرفق لمشروع قانون المعاشات المخطط له، والتي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية في برلين.