الأخبار العالمية

صعوبات تعرقل البحث عن ضحايا الفيضانات في إندونيسيا

28 نوفمبر 2025 14:11

واجه رجال الإنقاذ صعوبات اليوم الجمعة بسبب الأضرار التي لحقت بالجسور والطرق ونقص المعدات الثقيلة، بعد أن أدت الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى مقتل 79 شخصاً وفقدان العشرات.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، إنه من المتوقع استمرار إعصار استوائي المسبب للأضرار في اجتياح البلد الواقع جنوب شرق آسيا لعدة أيام.
وتسببت الأمطار الموسمية في فيضان الأنهار على ضفافها في مقاطعة شمال سومطرة يوم الثلاثاء الماضي.
 وقالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث، إن الفيضانات اجتاحت القرى الجبلية، وجرفت السكان، وأغرقت أكثر من 3200 منزل ومبنى.
وفرت نحو ثلاثة آلاف أسرة نازحة إلى ملاجئ حكومية.
وفي أماكن أخرى في إقليمي أتشيه وسومطرة الغربية بالجزيرة، أغرقت المياه آلاف المنازل، ووصل ارتفاع المياه إلى أسطح العديد منها.
وتوفي 48 شخصاً على الأقل، وفقد 88 آخرون، فيما تكافح فرق الإنقاذ للوصول إلى المناطق المتضررة في 12 مدينة ومنطقة في مقاطعة شمال سومطرة، طبقاً لما ذكره المتحدث باسم شرطة المقاطعة، فيري والينتوكان اليوم الجمعة. 

