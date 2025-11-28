السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين يعلّق على لقاء محتمل مع ترامب بشأن أوكرانيا

بوتين يستقبل أوربان
28 نوفمبر 2025 17:31

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه سيكون سعيدا بعقد لقاء قمة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في بودابست، عاصمة المجر إذا حظي ذلك بموافقة الطرفين.
وقال بوتين خلال المحادثات مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان "إذا كان الأمر يتعلق، خلال مفاوضاتنا باستخدام منصة بودابست، فسأكون سعيدا جدا بذلك وأريد أن أشكركم على استعدادكم للمساعدة"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
وأضاف بوتين، خلال الاجتماع، أن "العلاقات بين روسيا والمجر تعتمد حاليا على نهج عملي لتطوير العلاقات الثنائية".
وأكد "يمكننا أن نتحدث بصراحة وهذا يعطي الفرصة لإيجاد حلول لأي مشاكل".
وأكد بوتين أن "موقف أوربان بشأن القضية الأوكرانية متوازن"، مشددا على أن "أوربان يدافع عن مصالح بلاده وشعبه في عمله".
وأردف بوتين بأنه "سيكون سعيدا بعقد لقاء قمة مع ترامب في بودابست إذا حظي ذلك بموافقة الطرفين".
من جانبه، صرح رئيس الوزراء المجري، بأن بلاده لم تستسلم للضغوط الخارجية وتواصل تطوير تعاونها مع موسكو.
وقال أوربان "نحن ننفذ مسار السياسة الخارجية السيادية، ونهجنا تجاه روسيا ثابت، هناك تعاون بيننا في مجالات مهمة، ولم نستسلم للضغوط الخارجية ولم نتوقف عن التفاعل في أي من هذه المجالات المهمة".
وأعرب أوربان عن أمله في أن تحقق مبادرات السلام بشأن أوكرانيا النتائج المرجوة.
وكشف أوربان أن المجر مستعدة لتوفير منصة لمناقشة تسوية الأزمة الأوكرانية.
وكان أوربان قد قال، في وقت سابق، إنه سيتوجه إلى موسكو اليوم الجمعة، لبحث إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي، بعدما حصل أخيرا، من خلال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على إعفاء من العقوبات الأميركية على النفط الروسي. 

أخبار ذات صلة
الكرملين: روسيا تريد السلام في أوكرانيا
د. عبدالله الغذامي يكتب: ترامب يحب توقيعه
المصدر: د ب أ
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
خطة سلام
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
دورية إسرائيلية تعترض طريق سيارة إسعاف في طوباس (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
اليوم 01:39
بوتين يصافح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال اللقاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا تريد السلام في أوكرانيا
اليوم 01:39
عائلة نازحة جراء الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
اليوم 01:39
علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
اليوم 01:39
فتاة سودانية لاجئة من دارفور تحمل شقيقها أثناء سيرها في مخيم للنازحين في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون بمنظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان إلى مستويات خطيرة
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©