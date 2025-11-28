بوتين يعلّق على لقاء محتمل مع ترامب بشأن أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه سيكون سعيدا بعقد لقاء قمة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في بودابست، عاصمة المجر إذا حظي ذلك بموافقة الطرفين.

وقال بوتين خلال المحادثات مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان "إذا كان الأمر يتعلق، خلال مفاوضاتنا باستخدام منصة بودابست، فسأكون سعيدا جدا بذلك وأريد أن أشكركم على استعدادكم للمساعدة"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف بوتين، خلال الاجتماع، أن "العلاقات بين روسيا والمجر تعتمد حاليا على نهج عملي لتطوير العلاقات الثنائية".

وأكد "يمكننا أن نتحدث بصراحة وهذا يعطي الفرصة لإيجاد حلول لأي مشاكل".

وأكد بوتين أن "موقف أوربان بشأن القضية الأوكرانية متوازن"، مشددا على أن "أوربان يدافع عن مصالح بلاده وشعبه في عمله".

وأردف بوتين بأنه "سيكون سعيدا بعقد لقاء قمة مع ترامب في بودابست إذا حظي ذلك بموافقة الطرفين".

من جانبه، صرح رئيس الوزراء المجري، بأن بلاده لم تستسلم للضغوط الخارجية وتواصل تطوير تعاونها مع موسكو.

وقال أوربان "نحن ننفذ مسار السياسة الخارجية السيادية، ونهجنا تجاه روسيا ثابت، هناك تعاون بيننا في مجالات مهمة، ولم نستسلم للضغوط الخارجية ولم نتوقف عن التفاعل في أي من هذه المجالات المهمة".

وأعرب أوربان عن أمله في أن تحقق مبادرات السلام بشأن أوكرانيا النتائج المرجوة.

وكشف أوربان أن المجر مستعدة لتوفير منصة لمناقشة تسوية الأزمة الأوكرانية.

وكان أوربان قد قال، في وقت سابق، إنه سيتوجه إلى موسكو اليوم الجمعة، لبحث إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي، بعدما حصل أخيرا، من خلال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على إعفاء من العقوبات الأميركية على النفط الروسي.