ارتفاع وفيات الفيضانات في جنوب شرق آسيا

ارتفع عدد وفيات الفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة من جنوب شرق آسيا إلى 321 على الأقل اليوم الجمعة، بينما تعمل السلطات على إنقاذ العالقين واستعادة خدمتي الكهرباء والاتصالات، وتنسيق جهود الإغاثة مع بدء انحسار المياه.

وشهدت أنحاء واسعة من إندونيسيا وماليزيا وتايلاند أمطاراً غزيرة على مدار الأسبوع الماضي بسبب الأعاصير، مع تشكل عاصفة مدارية نادرة في مضيق ملقا.

وشهدت سريلانكا أيضاً إعصاراً قالت السلطات إنه أدى إلى مقتل 46 آخرين.

وقال رئيس الوكالة المعنية بالتعامل مع تداعيات الكوارث في إندونيسيا خلال مؤتمر صحفي إن 174 شخصاً لقوا حتفهم في جزيرة سومطرة التي لحقت بها أضرار كبيرة اليوم. وأضافت الوكالة أنه مع توقف هطول الأمطار، بلغ عدد المفقودين 79.

وأعلنت الحكومة في تايلاند أن 145 شخصاً لقوا حتفهم جراء الفيضانات في ثماني مقاطعات جنوبية، وأن إجمالي عدد المتضررين تجاوز 3.5 مليون شخص.