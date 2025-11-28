السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إضراب عمالي يعطل حركة النقل في إيطاليا

إضراب عمالي يعطل حركة النقل في إيطاليا
28 نوفمبر 2025 18:30

 نظمت نقابات في إيطاليا إضراباً واسع النطاق، اليوم الجمعة، شمل وسائل المواصلات العامة والسكك الحديدية والمطارات، احتجاجاً على سياسات الائتلاف الحاكم اليميني بزعامة رئيس الوزراء جورجا ميلوني.
وتأثرت بالإضراب أيضاً المستشفيات والمدارس وبعض وسائل الإعلام مثل شبكة "أر.إيه.أي" الحكومية.
وشهدت مدن رئيسية، مثل روما وميلانو ونابولي، اضطرابات ملموسة صباح اليوم، في ظل احتجاجات مقررة.
وتم تنظيم الإضراب بدعوة من نقابة كوباس اليسارية التي تنتقد بصفة خاصة السياسة المالية للحكومة في عهد ميلوني، التي تتولى السلطة في البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ودعت النقابة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في التعليم والنقل الداخلي وخفض الإنفاق العسكري.
ويرى مسؤولو النقابة أيضا ضرورة زيادة الرواتب والمعاشات.
ومن المقرر تنظيم إضراب آخر يوم 12 ديسمبر المقبل. 

المصدر: د ب أ
إيطاليا
