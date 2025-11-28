عودة الحياة إلى طبيعتها في عاصمة غينيا بيساو

استؤنفت حركة المرور والأنشطة في عاصمة غينيا بيساو، اليوم الجمعة، مع تراجع الانتشار الأمني، غداة تعيين تولي الجنرال هورتا نتام رئاسة فترة انتقالية من المفترض أن تستمر عاما واحدا.

أعلن الجيش، الأربعاء، تولي السلطة خلفا للرئيس عمر سيسوكو إمبالو والسيطرة وتعليق العملية الانتخابية الرئاسية والتشريعية التي لم تعلن نتائجها، علما أنها أُجريت في 23 نوفمبر الجاري.

وعين قادة الجيش، رئيس أركان القوات البرية الجنرال هورتا نتام رئيسا للقيادة العسكرية العليا لاستعادة النظام وتأمين انتقال سياسي.

والجمعة، أصدر الجنرال هورتا نتام مرسوما بتعيين وزير المالية الأخير إيليديو فييرا تيه رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية.

وأفاد مراسلون صحفيون بأن حركة السيارات استؤنفت، صباح اليوم، في الشارع الرئيسي المؤدي من المرفأ إلى القصر الرئاسي في العاصمة بيساو وحتى قرب القصر، وكذلك حركة المشاة.

كما لاحظ الصحفيون تقليص الإجراءات الأمنية والوجود العسكري في العاصمة.

وفتحت المتاجر والمطاعم والأعمال التجارية الصغيرة أبوابها اليوم.

والخميس، رُفع حظر التجول الليلي الذي فُرض في اليوم السابق، في إشارة أخرى إلى استقرار الوضع، عقب الإعلان في اليوم نفسه عن إعادة فتح "كامل النقاط الحدودية التي كانت مغلقة منذ ظهر الأربعاء".

كما أمر الجيش بإعادة فتح المدارس والأسواق والمؤسسات الخاصة "فورا".

ووصل رئيس غينيا بيساو المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو إلى السنغال على متن طائرة عسكرية استأجرتها الحكومة السنغالية.