السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عودة الحياة إلى طبيعتها في عاصمة غينيا بيساو

عودة الحياة إلى طبيعتها في غينيا بيساو
28 نوفمبر 2025 21:38

استؤنفت حركة المرور والأنشطة في عاصمة غينيا بيساو، اليوم الجمعة، مع تراجع الانتشار الأمني، غداة تعيين تولي الجنرال هورتا نتام رئاسة فترة انتقالية من المفترض أن تستمر عاما واحدا.
أعلن الجيش، الأربعاء، تولي السلطة خلفا للرئيس عمر سيسوكو إمبالو والسيطرة وتعليق العملية الانتخابية الرئاسية والتشريعية التي لم تعلن نتائجها، علما أنها أُجريت في 23 نوفمبر الجاري.
وعين قادة الجيش، رئيس أركان القوات البرية الجنرال هورتا نتام رئيسا للقيادة العسكرية العليا لاستعادة النظام وتأمين انتقال سياسي.
والجمعة، أصدر الجنرال هورتا نتام مرسوما بتعيين وزير المالية الأخير إيليديو فييرا تيه رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية.
وأفاد مراسلون صحفيون بأن حركة السيارات استؤنفت، صباح اليوم، في الشارع الرئيسي المؤدي من المرفأ إلى القصر الرئاسي في العاصمة بيساو وحتى قرب القصر، وكذلك حركة المشاة.
كما لاحظ الصحفيون تقليص الإجراءات الأمنية والوجود العسكري في العاصمة.
وفتحت المتاجر والمطاعم والأعمال التجارية الصغيرة أبوابها اليوم.
والخميس، رُفع حظر التجول الليلي الذي فُرض في اليوم السابق، في إشارة أخرى إلى استقرار الوضع، عقب الإعلان في اليوم نفسه عن إعادة فتح "كامل النقاط الحدودية التي كانت مغلقة منذ ظهر الأربعاء".
كما أمر الجيش بإعادة فتح المدارس والأسواق والمؤسسات الخاصة "فورا".
ووصل رئيس غينيا بيساو المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو إلى السنغال على متن طائرة عسكرية استأجرتها الحكومة السنغالية.

أخبار ذات صلة
تنصيب الجنرال هورتا نتام رئيسا لغينيا بيساو
الجيش في غينيا بيساو يعلن الاستيلاء على السلطة
المصدر: وكالات
غينيا بيساو
تولي السلطة
القوات المسلحة
آخر الأخبار
دورية إسرائيلية تعترض طريق سيارة إسعاف في طوباس (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
اليوم 01:39
بوتين يصافح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال اللقاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا تريد السلام في أوكرانيا
اليوم 01:39
عائلة نازحة جراء الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
اليوم 01:39
علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
اليوم 01:39
فتاة سودانية لاجئة من دارفور تحمل شقيقها أثناء سيرها في مخيم للنازحين في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون بمنظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان إلى مستويات خطيرة
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©