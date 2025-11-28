السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

رصد طائرات مسيرة فوق قاعدة عسكرية في ألمانيا

تدريبات في ألمانيا على اعتراض طائرات مسيرة
28 نوفمبر 2025 22:54

كشف تقرير، نشرته مجلة "دير شبيجل" الإخبارية الألمانية اليوم الجمعة، أنه تم رصد طائرات مسيرة فوق قاعدة للقوات المسلحة الألمانية في جنوين، جنوب شرقي مدينة روستوك، بينما كان جنود أوكرانيين يتدربون هناك.
وأكدت وزارة الداخلية في ولاية مكلنبورج- فوربومرن أن الشرطة تحقق في الحادث.
ولم تكشف متحدثة باسم الوزارة عن أية معلومات إضافية، واكتفت بقولها إن التحقيقات جارية.
وأفادت "دير شبيجل" بأن الحادث وقع في 13 أكتوبر الماضي.
ولم تتمكن قوات الجيش الألماني ولا الشرطة من إيقاف الطائرات المسيرة الأربع. وبحسب التقرير، تحقق شرطة مكلنبورج-فوربومرن في قيام أشخاص مجهولين "بتصوير مهدد للأمن" للمنشآت العسكرية.
وشهدت دول أوروبية عدة منها ألمانيا وبلجيكا والنرويج، خلال الأسابيع الماضية، تحليق طائرات مسيرة مجهولة المصدر فوق منشآت حساسة منها مطارات وقواعد عسكرية.

المصدر: د ب أ
