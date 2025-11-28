السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ليبيا.. الأمم المتحدة تدعو «النواب» و«الدولة» لاستيفاء متطلبات خريطة الطريق

ليبيون يرفعون الأعلام في أحد ميادين طرابلس - أرشيفية
29 نوفمبر 2025 01:38

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تحذر من شبح تجدد الأعمال العدائية في لبنان
الإمارات تشارك في اجتماعات نيروبي

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أونسميل» عن تطلعها إلى أن يبني مجلسا النواب والأعلى للدولة الليبيان على اتفاقهما بشأن آلية اختيار رئيس مفوضية الانتخابات وأعضائها بما يضمن استيفاء متطلبات خريطة الطريق التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه في أغسطس الماضي.
وأكدت البعثة في بيان، أمس، أن «استكمال متطلبات خريطة الطريق يشكل شرطاً ضرورياً لدفع العملية السياسية قدما وإنهاء حالة الجمود والاستقطاب المتزايد اللذين يهددان استقرار ليبيا ووحدة مؤسساتها».
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، أمس الأول، مراسم توقيع اتفاق بين ممثلي لجنتي المناصب السيادية في المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، يتضمن تنظيم آلية اختيار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضائها إلى جانب شاغلي مناصب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح المجلس الأعلى للدولة أن هذا الاتفاق يأتي استكمالاً للتفاهمات السابقة التي توصل إليها الجانبان، ويمثل خطوة لتعزيز مسار التوافق الوطني، ودعم الحل السياسي، وذلك عقب سلسلة من الاجتماعات والمشاورات المكثفة التي عقدت خلال الأسابيع الماضية بين اللجنتين المختصتين.
وكان المجلسان قد توافقا في سبتمبر الماضي على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات على أن يبحث ملف بقية المناصب السيادية في اجتماع لاحق، وذلك ضمن مباحثات رعتها الأمم المتحدة في جنيف بين أطراف النزاع الليبي في إطار «ملتقى الحوار السياسي» الذي انبثقت عنه السلطات الحالية، ومنها حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الحالي.

الأمم المتحدة
ليبيا
الأزمة في ليبيا
الأزمة السياسية في ليبيا
الأزمة الليبية
مجلس النواب الليبي
البرلمان الليبي
بعثة الأمم المتحدة
الانتخابات الليبية
