الأخبار العالمية

إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط

علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
29 نوفمبر 2025 01:39

مدريد (الاتحاد)

دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أمس، إلى تطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.
جاء ذلك في كلمته في المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد في برشلونة. وأكد ألباريس أنّ السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بتطبيق حل الدولتين.
وقال: «حان الوقت لإنهاء كل هذه المعاناة وبناء سلام دائم».
وأضاف: «تشكل خطة السلام الأميركية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الداعم لها دليلاً لتطبيق حل الدولتين، هذا هو البديل الوحيد القادر على إعادة السلام والأمن لجميع شعوب الشرق الأوسط».
من جانبه، انتقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في كلمته «رفض إسرائيل الاعتراف بالقانون الدولي وإفلاتها من العقاب».
وقال الصفدي: «لا يمكننا الاستمرار في التصرف وكأن شيئاً لم يحدث»، مضيفاً «أنهم لن يقبلوا أبداً بإقامة نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين، وأن السعي إلى حل الدولتين سيستمر».

