الجامعة العربية: إسرائيل تواصل التصعيد وتعرقل جهود إيقاف إطلاق النار في غزة

القاهرة (الاتحاد)

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن إسرائيل لا تزال تمارس التصعيد العسكري، وتواصل عملياتها على نحو يعرقل جهود تثبيت إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت الجامعة العربية في بيان أن ذلك جاء في كلمة ألقاها أبو الغيط أمام المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في مدينة برشلونة الإسبانية، أكد فيها أن إسرائيل ما تزال تفرض قيوداً مشددة على دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية اللازمة للتعافي المبكر، لا سيما ما يتعلق بدعم النظام الصحي الذي يعاني أوضاعاً حرجة في غزة. وأوضح أبو الغيط أن «الفلسطينيين تعرضوا خلال العامين الماضيين لحرب غاشمة، هي الأشد منذ نكبة عام 1948»، مضيفاً أن «هدف الاحتلال ظل يتمثل في نزع الأرض من الشعب الفلسطيني أو تشريد الشعب من أرضه».