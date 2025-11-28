السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجامعة العربية: إسرائيل تواصل التصعيد وتعرقل جهود إيقاف إطلاق النار في غزة

فلسطينيون يمرون قبالة مجمع سكني مدمر في غزة (أرشيفية)
29 نوفمبر 2025 01:38

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن إسرائيل لا تزال تمارس التصعيد العسكري، وتواصل عملياتها على نحو يعرقل جهود تثبيت إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة.
وذكرت الجامعة العربية في بيان أن ذلك جاء في كلمة ألقاها أبو الغيط أمام المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في مدينة برشلونة الإسبانية، أكد فيها أن إسرائيل ما تزال تفرض قيوداً مشددة على دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية اللازمة للتعافي المبكر، لا سيما ما يتعلق بدعم النظام الصحي الذي يعاني أوضاعاً حرجة في غزة. وأوضح أبو الغيط أن «الفلسطينيين تعرضوا خلال العامين الماضيين لحرب غاشمة، هي الأشد منذ نكبة عام 1948»، مضيفاً أن «هدف الاحتلال ظل يتمثل في نزع الأرض من الشعب الفلسطيني أو تشريد الشعب من أرضه».

اتفاق وقف إطلاق النار
الجامعة العربية
جامعة الدول العربية
فلسطين
غزة
إسرائيل
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط
آخر الأخبار
دورية إسرائيلية تعترض طريق سيارة إسعاف في طوباس (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
اليوم 01:39
بوتين يصافح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال اللقاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا تريد السلام في أوكرانيا
اليوم 01:39
عائلة نازحة جراء الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
اليوم 01:39
علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
اليوم 01:39
فتاة سودانية لاجئة من دارفور تحمل شقيقها أثناء سيرها في مخيم للنازحين في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون بمنظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان إلى مستويات خطيرة
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©