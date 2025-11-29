الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يعلن عن إلغاء معظم أوامر بايدن التنفيذية

ترامب يعلن عن إلغاء معظم أوامر بايدن التنفيذية
29 نوفمبر 2025 12:44

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيلغي معظم الأوامر التنفيذية التي أصدرها سلفه جو بايدن.
وزعم ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال، يوم الجمعة، أنه تم توقيع 92% من تلك الأوامر بما يسمى بالقلم الآلي، وهو جهاز للتوقيع الآلي.
ولم يتضح ما هي الوثائق المعنية بهذا الأمر.
وكتب ترامب إنه «غير مسموح باستخدام القلم الآلي إذا لم يتم إعطاء الموافقة بشكل خاص من رئيس الولايات المتحدة».
وأضاف: «أنا الآن ألغي كل الأوامر التنفيذية، وأي شيء آخر لم يتم توقيعه بشكل مباشر بواسطة المحتال جو بايدن، لأن الأشخاص الذين استخدموا القلم الآلي، فعلوا ذلك بشكل غير قانوني».
ووفقاً لوسائل الإعلام الأميركية، لا يُعد القلم الآلي غير شائع في الحياة اليومية للرؤساء الأميركيين.
ويمكن استخدامه لإعادة نسخ التوقيعات. لكن الجمهوريين يتهمون إدارة بايدن باستخدام القلم الآلي بشكل متكرر وأحياناً من دون علم بايدن. 

