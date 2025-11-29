الأحد 30 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا

ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا

29 نوفمبر 2025 16:19
29 نوفمبر 2025 16:19

 كافح عمال الإنقاذ في إندونيسيا، اليوم السبت، للوصول إلى الضحايا في العديد من المناطق المدمرة التي ضربتها انهيارات أرضية وفيضانات، وتخشى السلطات من ارتفاع حصيلة الوفيات المؤكدة البالغة 279 شخصاً.
وكانت المناطق المتضررة معزولة إلى حدٍّ كبير بسبب الطرق المتضررة وخطوط الاتصالات التي سقطت، وكانت طائرات الإغاثة تنقل المساعدات والإمدادات إلى منطقة تابانولي المركزية التي تضررت بشدة في مقاطعة سومطرة الشمالية وغيرها من المناطق.
وواجهت جهود الإنقاذ عراقيل جراء قلة المعدات الثقيلة.
وانتشل عمال الإنقاذ في سومطرة الشمالية 31 جثة اليوم السبت، حسبما قال الناطق باسم الشرطة الإقليمية فيري والينتوكان، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 279 شخصاً.
وقال إن السلطات نشرت أكثر من 3500 شرطي للبحث عن 174 شخصياً ما زالوا مفقودين، ويساعدون في توزيع مساعدات على أكثر من 28 ألفاً و400 شخص فروا إلى الملاجئ الحكومية المؤقتة عبر الإقليم.
وتسبّبت الأمطار الموسمية على مدار الأسبوع الماضي في فيضان الأنهار على ضفافها. اجتاحت المياه قرية جبلية وأغرقت السكان وغمرت آلاف المنازل والمباني.
وفي مقاطعة آجام بإقليم سومطرة الغربية، دخل نحو 80 شخصاً في عِداد المفقودين في ثلاث قرى ودفنوا تحت أطنان من الطمي والصخور.

المصدر: د ب أ
