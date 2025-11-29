الأحد 30 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ترامب: التعامل مع مجال فنزويلا الجوي على أنه "مغلق"

حاملة الطائرات يو أس أس فورد الموجودة في البحر الكاريبي
29 نوفمبر 2025 17:29

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه ينبغي اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وبالقرب منها مغلقا. 
وكتب ترامب، على موقع "تروث سوشال" المملوك له "إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات ومهربي البشر، فلتأخذوا في الاعتبار أنه سيتم إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل".
في الأسبوع الماضي، حذرت الجهات التنظيمية الأميركية شركات الطيران الكبرى من "وضع قد يكون خطيرا" عند التحليق فوق فنزويلا بسبب "تدهور الوضع الأمني وزيادة النشاط العسكري داخل البلاد أو حولها". 
يأتي ذلك فيما تنشر الولايات المتحدة قوة كبيرة في البحر الكاريبي، لا سيما أكبر حاملة طائرات في العالم.
تؤكد واشنطن أن الهدف من الانتشار العسكري هو الحد من تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
ونفّذت القوات الأميركية ضربات ضد أكثر من 20 سفينة قالت إنها تهرب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ منذ بداية سبتمبر الماضي.

المصدر: آ ف ب
