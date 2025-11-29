الأحد 30 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

أوكرانيا تعلن قصف ناقلتين تابعتين لروسيا في البحر الأسود

حريق ناقلة نفط
29 نوفمبر 2025 17:54

قال مسؤول من جهاز الأمن الأوكراني، اليوم السبت، إن أوكرانيا استهدفت بطائرات مسيرة في البحر الأسود ناقلتي نفط روسيتين.
وذكر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن العملية المشتركة نفذها جهاز الأمن والبحرية الأوكرانية.
وذكرت السلطات التركية أن انفجارات هزت ناقلتي النفط قرب مضيق البوسفور التركي، أمس الجمعة، مما أدى إلى اشتعال حرائق فيهما، وبدأت عمليات إنقاذ لمن كانوا على متنهما.

وأوضح مسؤول جهاز الأمن الأوكراني أن الناقلتين، كانتا فارغتين وفي طريقهما إلى ميناء نوفوروسيسك في روسيا. وقال المسؤول الأوكراني "تُظهر لقطات الفيديو أن أضرارا جسيمة لحقت بالناقلتين بعد استهدافهما، وخرجتا من الخدمة فعليا".
ولم يذكر المسؤول متى حدث الاستهداف.

المصدر: وكالات
