أوكرانيا تعلن قصف ناقلتين تابعتين لروسيا في البحر الأسود

قال مسؤول من جهاز الأمن الأوكراني، اليوم السبت، إن أوكرانيا استهدفت بطائرات مسيرة في البحر الأسود ناقلتي نفط روسيتين.

وذكر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن العملية المشتركة نفذها جهاز الأمن والبحرية الأوكرانية.

وذكرت السلطات التركية أن انفجارات هزت ناقلتي النفط قرب مضيق البوسفور التركي، أمس الجمعة، مما أدى إلى اشتعال حرائق فيهما، وبدأت عمليات إنقاذ لمن كانوا على متنهما.

حريق في ناقلة نفط

وأوضح مسؤول جهاز الأمن الأوكراني أن الناقلتين، كانتا فارغتين وفي طريقهما إلى ميناء نوفوروسيسك في روسيا. وقال المسؤول الأوكراني "تُظهر لقطات الفيديو أن أضرارا جسيمة لحقت بالناقلتين بعد استهدافهما، وخرجتا من الخدمة فعليا".

ولم يذكر المسؤول متى حدث الاستهداف.