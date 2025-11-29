سريلانكا تُعلن حالة الطوارئ مع ارتفاع عدد قتلى الفيضانات

أعلنت سريلانكا حالة الطوارئ، اليوم السبت، وناشدت المجتمع الدولي تقديم المساعدة، مع ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن إعصار "ديتوا" إلى 153 قتيلاً، و191 مفقوداً.

وأفاد مركز إدارة الكوارث بأن العواصف الجوية القاسية دمرت أكثر من 20 ألف منزل، ما أدى إلى تشريد 108 آلاف شخص.

وصرح براديب كوديبيلي، المتحدث باسم مركز إدارة الكوارث بأن 798 ألف شخص آخرين بحاجة إلى المساعدة بعد نزوحهم مؤقتاً بسبب الفيضانات.

وكان الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي قد أعلن حالة الطوارئ، مانحاً إياه سلطة واسعة لإدارة الآثار التي خلفها أسبوع من الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء الجزيرة.

وأكد كوديبيللي مقتل 153 شخصًا. وقالت الشرطة إن من بينهم 11 من نزلاء دار رعاية مسنين غمرتها المياه في منطقة كورونيغالا الشمالية الوسطى بعد ظهر اليوم السبت.

ونُشرت قوات من الجيش والبحرية والقوات الجوية إلى جانب عمال مدنيين ومتطوعين للمساعدة في جهود الإغاثة.

وأنقذ الجيش 69 راكبًا في حافلة، اليوم السبت، كانوا عالقين في منطقة أنورادهابورا.

ووصف أحد الركاب كيف ساعدهم بحارة البحرية في الصعود إلى سطح منزل قريب بعد استخدام الحبال لإرشادهم بأمان عبر مياه الفيضانات.

وقال دبليو. إم. شانثا "كنا محظوظين للغاية... بينما كنا على السطح، انهار جزء منه... سقطت ثلاث نساء في الماء، لكن تمت مساعدتهن للعودة إلى السطح".

واضطرت طائرة هليكوبتر إلى إلغاء محاولة إنقاذ أولية لأن تيار الهواء الهابط من دواراتها هدد بتفجير السقف الذي كانوا يقفون عليه. وتم إنقاذهم لاحقا بواسطة قوارب البحرية.