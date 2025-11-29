الأحد 30 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

رئيسة وزراء بنغلادش السابقة خالدة ضياء تدخل العناية المركزة

طواقم صحفية أمام مستشفى تعالج فيه رئيسة وزراء بنغلادش السابقة خالدة ضياء
29 نوفمبر 2025 19:59

تتلقى رئيسة وزراء بنغلادش السابقة خالدة ضياء العلاج في العناية المركزة، اليوم السبت، فيما طلبت أسرتها وحزبها الدعاء من أجل شفائها العاجل.
وضياء، البالغة 80 عاما، في حالة "حرجة للغاية"، حسبما قال أحد أعضاء حزبها السياسي، علما أنها أدخلت المستشفى بسبب أعراض التهاب رئوي.
وقال أحمد أعظم خان من الحزب القومي البنغلادشي للصحافيين، خارج المستشفى في العاصمة دكا اليوم السبت "خالدة ضياء في العناية المركزة والمشاورات مع الأطباء مستمرة".
وأضاف خان أن طائرة إسعاف على أهبة الاستعداد لنقل ضياء إلى الخارج لتلقي العلاج إذا استقرت حالتها.
وقام عدد من كبار قادة حزبها وأنصارها بزيارة المستشفى لتلقي آخر المستجدات بشأن حالتها.

  • مؤيدو حزب خالدة ضياء يدعون لها بالشفاء
وذكرت صحيفة "ديلي ستار" الناطقة بالإنكليزية أن ضياء تعاني "مشاكل في القلب، ومشاكل في الكبد والكليتين، ومرض السكري، ومشاكل في الرئة، والتهاب المفاصل، وأمراضا مرتبطة بالعين".
وأضافت أنها تستعمل جهاز تنظيم ضربات القلب بشكل دائم، وخضعت في السابق لعملية تركيب دعامة لقلبها.
من جهته، دعا ابنها البكر طارق رحمن (60 عاما) المقيم في العاصمة البريطانية لندن شعب بنغلادش إلى الدعاء من أجل شفاء والدته.
وأشار إلى إنه لم يتمكن من العودة إلى بنغلادش بسبب ظروف خارجة عن إرادته.
شغلت خالدة ضياء، منصب رئيسة الوزراء لثلاث ولايات.
ورغم المشاكل الصحية، تعهدت ضياء بالمشاركة في الانتخابات المتوقعة في فبراير 2026.

المصدر: آ ف ب
خالدة ضياء
بنغلادش
العناية المركزة
