الأحد 30 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الهند تتوقع أمطارا غزيرة جراء الإعصار "ديتواه"

بدء سقوط أمطار في الهند قبيل وصول الإعصار "ديتواه"
29 نوفمبر 2025 21:19

توقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة على أجزاء من ولاية أندرا براديش لمدة أربعة أيام، من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، تحت تأثير الإعصار متعدد الدوامات "ديتواه".
ووفقا للهيئة، فإن العاصفة، التي تضرب جنوب غرب خليج البنغال والمناطق المجاورة لشمال سريلانكا، تحركت شمالا بسرعة 10 كيلومترات في الساعة خلال الساعات الماضية، وظلت مركزة فوق نفس المنطقة حتى الساعة 1130 صباحا، وفقا لوكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء.
وتحت تأثيرها، قال براخار جاين، المدير العام لهيئة إدارة الكوارث في ولاية أندرا براديش، إن بعض المناطق المعزولة في مدينتي "تيروباتي" و"تشيتور" من المرجح أن تتعرض لهطول أمطار غزيرة في وقت لاحق من اليوم. 
وأدى الإعصار "ديتواه" إلى مقتل 153 شخصا على الأقل بعد انهيارات أرضية وفيضانات مع فقدان 191 آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون شخص في أنحاء سريلانكا.

أخبار ذات صلة
سريلانكا تُعلن حالة الطوارئ مع ارتفاع عدد قتلى الفيضانات
الإمارات تتضامن مع سريلانكا وتعزي في ضحايا الإعصار
المصدر: وكالات
الهند
إعصار
آخر الأخبار
صورة موضوعية
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر ديسمبر في الإمارات
اليوم 10:00
هزاع بن زايد
علوم الدار
هزاع بن زايد: "يوم الشهيد" يجسِّد تضحيات أبطال الإمارات في سبيل رفعة الوطن
اليوم 12:48
الشيخة فاطمة توجه رسالة امتنان إلى أمهات الشهداء
علوم الدار
الشيخة فاطمة توجه رسالة امتنان إلى أمهات الشهداء
اليوم 12:35
وزارة الخارجية تحيي ذكرى شهداء الوطن الأبرار في "يوم الشهيد"
علوم الدار
وزارة الخارجية تحيي ذكرى شهداء الوطن الأبرار في "يوم الشهيد"
اليوم 12:14
حصة بوحميد تشيد بجهود «دبي لأصحاب الهمم» لاستضافة «آسيوية الشباب»
الرياضة
حصة بوحميد تشيد بجهود «دبي لأصحاب الهمم» لاستضافة «آسيوية الشباب»
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©