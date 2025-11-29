الهند تتوقع أمطارا غزيرة جراء الإعصار "ديتواه"

توقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة على أجزاء من ولاية أندرا براديش لمدة أربعة أيام، من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، تحت تأثير الإعصار متعدد الدوامات "ديتواه".

ووفقا للهيئة، فإن العاصفة، التي تضرب جنوب غرب خليج البنغال والمناطق المجاورة لشمال سريلانكا، تحركت شمالا بسرعة 10 كيلومترات في الساعة خلال الساعات الماضية، وظلت مركزة فوق نفس المنطقة حتى الساعة 1130 صباحا، وفقا لوكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء.

وتحت تأثيرها، قال براخار جاين، المدير العام لهيئة إدارة الكوارث في ولاية أندرا براديش، إن بعض المناطق المعزولة في مدينتي "تيروباتي" و"تشيتور" من المرجح أن تتعرض لهطول أمطار غزيرة في وقت لاحق من اليوم.

وأدى الإعصار "ديتواه" إلى مقتل 153 شخصا على الأقل بعد انهيارات أرضية وفيضانات مع فقدان 191 آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون شخص في أنحاء سريلانكا.