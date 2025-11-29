الأحد 30 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بعد تحذير من "إيرباص".. طائرة البابا تحتاج إلى تحديث برمجي

البابا يغادر الطائرة بعد وصوله إلى تركيا
29 نوفمبر 2025 21:32

أكد الفاتيكان، اليوم السبت، أن الطائرة التي تقل البابا ليو الرابع عشر في أول رحلة خارجية له، يشملها أيضا التحديث البرمجي الضروري للعديد من طائرات إيرباص إيه 320.
وقال ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان إن جزءا مخصصا للتحديث في طريقه إلى إسطنبول، حيث يوجد البابا، برفقة فني سيقوم بتركيبه.
كان البابا قد سافر، الخميس، من روما إلى العاصمة التركية أنقرة ثم إلى إسطنبول على متن طائرة إيرباص إيه 320 نيو تابعة للخطوط الإيطالية "إيتا".
بعد المحطة التركية من رحلته، من المقرر أن يتوجه البابا إلى لبنان بعد ظهر غد الأحد.
وبحسب الفاتيكان، فإن الجزء الذي سيتم استبداله هو شاشة مراقبة. وكانت إيرباص قد أخطرت شركة "إيتا" وجميع مشغلي طائرات سلسلة "إيه 320" بضرورة تنفيذ هذا الإجراء على جميع الطائرات المعنية قبل منتصف الليل كحد أقصى، وإلا فلن يسمح لها بالطيران.
وقالت الشركة، أمس الجمعة، إنه بعد حادث غير محدد يتعلق بطائرة من هذا الطراز، تبين أن أشعة الشمس القوية يمكن أن تتسبب في معالجة خاطئة للبيانات في أحد حواسيب التحكم بالطيران، وهو عنصر حاسم في أنظمة التحكم.
وبالتعاون مع سلطات الطيران، طلب من شركات الطيران اتخاذ تدابير وقائية تشمل تحديثات في البرمجيات و/أو العتاد. وأشارت إيرباص إلى أنه في العديد من الحالات يمكن إجراء تحديث البرنامج بسرعة من قمرة القيادة.

