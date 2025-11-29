الأحد 30 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

عاصفة ثلجية تجتاح مناطق من الولايات المتحدة

آليات تزيل الثلج من مطار في ولاية مينيسوتا الأميركية
29 نوفمبر 2025 21:55

جلبت عاصفة ثلجية قوية في الغرب الأوسط ومنطقة البحيرات العظمى، الشتاء لبعض مسافري عيد الشكر، مع توقعات خبراء الأرصاد بأن شمال شرق الولايات المتحدة قد يشهد عاصفة شتوية مبكرة الأسبوع المقبل.
وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن تحذيرات وتنبيهات العواصف الشتوية سارية من مونتانا إلى أوهايو. وحذر خبراء الأرصاد من احتمال حدوث تأخيرات في المطارات وازدحام مروري، إذ قد تتساقط الثلوج بمعدل أكثر من بوصة واحدة (2,5 سم) في الساعة في بعض المناطق.
وأدت العاصفة بالفعل إلى سقوط أكثر من 8 بوصات (20 سم) من الثلوج على شمال أيوا بحلول صباح اليوم السبت.
ومن المتوقع أن تشهد مدينة شيكاغو وأجزاء أخرى من ولاية إلينوي وويسكونسن وإنديانا وميتشيجان ثلوجا بمقدار مماثل. 

المصدر: د ب أ
عاصفة ثلجية
الولايات المتحدة
منطقة البحيرات الكبرى
