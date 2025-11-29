عاصفة ثلجية تجتاح مناطق من الولايات المتحدة

جلبت عاصفة ثلجية قوية في الغرب الأوسط ومنطقة البحيرات العظمى، الشتاء لبعض مسافري عيد الشكر، مع توقعات خبراء الأرصاد بأن شمال شرق الولايات المتحدة قد يشهد عاصفة شتوية مبكرة الأسبوع المقبل.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن تحذيرات وتنبيهات العواصف الشتوية سارية من مونتانا إلى أوهايو. وحذر خبراء الأرصاد من احتمال حدوث تأخيرات في المطارات وازدحام مروري، إذ قد تتساقط الثلوج بمعدل أكثر من بوصة واحدة (2,5 سم) في الساعة في بعض المناطق.

وأدت العاصفة بالفعل إلى سقوط أكثر من 8 بوصات (20 سم) من الثلوج على شمال أيوا بحلول صباح اليوم السبت.

ومن المتوقع أن تشهد مدينة شيكاغو وأجزاء أخرى من ولاية إلينوي وويسكونسن وإنديانا وميتشيجان ثلوجا بمقدار مماثل.