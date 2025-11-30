ارتباك يضرب حركة الطيران العالمية

باريس (وكالات)



أعلنت شركات طيران عدة عن إرجاء أو إلغاء رحلاتها الجوية عقب تحذير من شركة إيرباص بضرورة استبدال برنامج إلكتروني يتعلق بأجهزة التحكم لنحو ستة آلاف طائرة من طراز «آيه 320».

وألغت الخطوط الجوية الفرنسية 35 رحلة الجمعة، بينما صرحت شركة أفيانكا الكولومبية بأن 70% من أسطولها تأثر بمشكلة فنية متعلقة ببرمجيات الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات.

ووجهت إيرباص عملاءها باتخاذ إجراءات احترازية فورية، بعد تقييم عطل فني على متن رحلة تابعة لشركة «جيت بلو» في الولايات المتحدة.

ويعود تاريخ هذه الحادثة إلى 30 أكتوبر خلال رحلة لشركة «جيت بلو» بين كانكون في المكسيك ونيوارك بالقرب من نيويورك، حيث اضطرت الطائرة إلى الهبوط بشكل عاجل في تامبا بولاية فلوريدا. وقالت الشركة: إن الإشعاع الشمسي المكثف قد يؤدي إلى إتلاف بيانات تعد أساسية لعمل أنظمة التحكم في الطيران، مضيفة أن عدداً كبيراً من طائرات عائلة «آيه 320» العاملة حالياً قد تتأثر. وأفاد مصدر مطلع أن استبدال البرنامج يستغرق بضع ساعات على معظم الطائرات، ولكن بالنسبة لنحو ألف طائرة قد تستغرق العملية أسابيع.