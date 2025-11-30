الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«الوطني الاتحادي» يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع الجمعية الوطنية الفرنسية

«الوطني الاتحادي» يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع الجمعية الوطنية الفرنسية
30 نوفمبر 2025 04:15

أبوظبي (وام) 

بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع افتراضي، مع برونو فوكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية بجمهورية فرنسا، سُبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين. شارك في اللقاء، أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية، كلٌّ من: سارة محمد فلكناز، رئيسة اللجنة، والدكتور ومروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي.
وأكد الجانبان خلال اللقاء، متانة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، وما تشهده من نمو مستمر في مختلف القطاعات، مشيرين إلى أهمية التعاون المشترك في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على مستوى العالم.
كما بحث اللقاء، سبل تطوير العلاقات البرلمانية وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية، مع إبراز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم توجهات وسياسات الدول في القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، ولا سيما خلال المشاركة في اجتماعات الاتحادات، والمؤسسات البرلمانية والمنظمات القانونية والسياسية.
وتناول الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة، وأكدا أهمية الحلول السياسية التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، بالإضافة إلى أهمية التعاون في تقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية للشعوب المتضررة.

