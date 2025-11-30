اليونان تعلن حالة طوارئ مائية

اثينا (وكالات)



أعلنت اليونان حالة طوارئ مائية في أثينا وجزيرتين في بحر إيجه، لتسريع مشاريع منشآت مائية ومواجهة خطر نقص المياه المتزايد والذي تفاقم بسبب الجفاف المزمن.

أعلنت وزارة البيئة في وقت متأخر أمس، عن هذا الإجراء الذي لا ينطبق فقط على أثينا الكبرى، بل يشمل أيضا جزيرتي باتموس وليروس في دوديكانيز جنوب شرق.

وقال مصدر في الوزارة لوكالة الأنباء الرسمية، إنّ هذا القرار يعطي الأولوية لتنفيذ مشاريع منشآت حيوية. ولم يُعلن عن أي قيود على استهلاك المياه حتى الآن.

وبحسب شركة تزويد المياه والصرف الصحي في أثينا، انخفض معدل الأمطار السنوي في اليونان بنحو 25%، وزاد معدل التبخر بنسبة 15%، وارتفع الاستهلاك بنحو 6% منذ العام 2022. وقال وزير البيئة والطاقة، ستافروس باباستافرو، إنّ احتياطيات المياه في منطقة أثينا الكبرى تبلغ نحو 400 مليون متر مكعب، ويصل الاستهلاك السنوي إلى حوالى 250 مليون متر مكعب. وتابع، لم يعد من الممكن تأجيل القرارات الصعبة، في المناطق التي يزداد فيها استهلاك المياه بشكل كبير بسبب النشاط السياحي، هناك حاجة إلى مزيد من الاهتمام وتحسين التخطيط لتجنب الحالات التي يصعب السيطرة عليها في الصيف.

وبحسب مصادر في الوزارة، تشهد اليونان فترة جفاف مستمر تضاهي أزمة 1988-1994.

وكانت الحكومة قد أعلنت الشهر الفائت عن خطط لاستثمار 2,5 مليار يورو في مشاريع منشآت مائية على مدى العقد المقبل.