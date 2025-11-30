قتلى ومصابون بهجوم روسي كبير على أوكرانيا

كييف (وكالات)



أعلن مسؤولون أمس، أن هجوماً روسياً واسع النطاق على أوكرانيا خلال الليل أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ما يقرب من 30 آخرين، وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 600 ألف أسرة بعد هجمات على الشبكة، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة التوسط في محادثات سلام.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية، إن الكهرباء انقطعت صباح أمس عن أكثر من 500 ألف مستهلك في كييف، وأكثر من 100 ألف في المنطقة المحيطة بالعاصمة، ونحو 8000 في منطقة خاركيف.

من جانبها، تعرّضت روسيا لهجوم بمُسيّرة بحرية أمس، ألحق أضراراً بمحطة رئيسية للنفط بالقرب من ميناء نوفوروسيسك في جنوب البلاد.

في غضون ذلك، قال مسؤول من جهاز الأمن الأوكراني أمس، إن زوارق مسيرة أوكرانية استهدفت ناقلتي نفط خاضعتين للعقوبات في البحر الأسود خلال توجههما إلى ميناء روسي لتحميلهما بالنفط المخصص للأسواق الأجنبية، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه كييف زيادة الضغط على صناعة النفط الضخمة في روسيا.

وأوضح المسؤول أن ناقلتي النفط كانتا فارغتين وفي طريقهما إلى ميناء نوفوروسيسك، وهو محطة نفط روسية رئيسية في البحر الأسود.

وأظهرت لقطات مصورة نشرها المسؤول زوارق مسيرة تسرع نحو الناقلتين الضخمتين، تلتها انفجارات قوية تسببت في حرائق على متنهما.

وقال المسؤول الأوكراني «تُظهر لقطات الفيديو أن أضراراً جسيمة لحقت بالناقلتين بعد استهدافهما، وخرجتا من الخدمة فعلياً، وهذا سيوجه ضربة كبيرة لعمليات نقل النفط الروسي».

وتهاجم أوكرانيا مصافي النفط الروسية منذ أشهر، مستخدمة طائرات مسيرة بعيدة المدى لقصف أهداف بعيدة خلف خطوط المواجهة. وتمثل الهجمات على ناقلات النفط نوعا مختلفا من الهجمات.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن وفدا برئاسة أمين المجلس الوطني للأمن والدفاع، رستم أوميروف، في طريقه بالفعل إلى الولايات المتحدة لمواصلة المحادثات بشأن اتفاق لإنهاء الحرب الروسية.

وعُين أوميروف رئيساً للوفد الأوكراني بعد استقالة كبير المفاوضين السابق أندريه يرماك، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب زيلينسكي، أمس الأول بعد ساعات من تفتيش محققي مكافحة الفساد لشقته. وقال زيلينسكي إنه يتوقع أن تُحسم اليوم الأحد نتائج الاجتماعات السابقة التي عُقدت مع الولايات المتحدة في جنيف مطلع الأسبوع الماضي.

وأتاحت تلك الاجتماعات لأوكرانيا تقديم عرض مضاد للمقترحات التي طرحها وزير الجيش الأميركي دان دريسكول على القادة في كييف قبل أسبوعين تقريبا.

وكتب زيلينسكي على موقع «إكس» «قدم رستم تقريرا، والمهمة واضحة، العمل بسرعة وبشكل جوهري على الخطوات اللازمة لإنهاء الحرب».