الأخبار العالمية

1654 انتهاكاً حوثياً بحق اليمنيات

30 نوفمبر 2025 04:15

عدن (الاتحاد)

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 1654 واقعة انتهاك ضد النساء في اليمن، ارتكبتها ميليشيات الحوثي، خلال الفترة من ديسمبر 2021 حتى 1 فبراير 2025.
وأفاد تقرير حديث للشبكة، بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، بأن الانتهاكات التي نفذتها جماعة الحوثي شملت الاعتقال، والاحتجاز التعسفي، والنهب، والضرب، والتعذيب، في مراكز احتجاز سرية. كما تضمنت الانتهاكات ملاحقة ناشطات، والاعتداء على معتصمات، وتوزيعهن على نقاط تفتيش، وتجنيد فتيات مدارس وجامعات قسراً. 
ووفقاً للتقرير، تسببت الانتهاكات الحوثية في مقتل 10 نساء، وإصابة 42 أخريات، واعتقال واختطاف نحو 571 امرأة، كما خضعت 62 معتقلة ومختطفة ومخفية قسراً للتعذيب النفسي والجسدي في سجون الحوثي.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لحماية النساء اليمنيات، والضغط على الميليشيا الحوثية الإرهابية من أجل وقف الانتهاكات والإفراج عن المعتقلات كافة، وإدراج المسؤولين عن هذه الجرائم في قوائم العقوبات الدولية.

اليمن
العنف ضد المرأة
الحوثيين
الحوثي
