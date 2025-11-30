تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية يفاقم ارتباك الجماعة بالسودان

شعبان بلال (القاهرة)



أوضح خبراء ومحللون سياسيون أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه إدراج تنظيم الإخوان على لائحة الإرهاب وإصدار الأمر التنفيذي المتعلق بحظر التنظيم، أدى إلى ارتباك داخل صفوف الجماعة في السودان، مؤكدين أن التحرك الأميركي يحد من دور الإخوان في السودان.

وأشار هؤلاء في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى وجود حالة ارتباك واضحة في خطاب قيادات وأشخاص ينتمون إلى التنظيم الإخواني خلال الساعات والأيام الأولى للقرار، موضحين أن التنظيم وجد نفسه أمام تحول دولي كبير يعمق أزمته الداخلية ويضيق مساحة تحركه في بلد يشهد حرباً وانقساماً سياسياً غير مسبوق، مما جعل تأثير القرار مضاعفاً وذا انعكاسات مباشرة على وجود الجماعة ومستقبلها في السودان.

ووجَّه الرئيس ترامب في أمره التنفيذي وزيري الخارجية والخزانة للنظر فيما إذا كان ينبغي تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان منظمات إرهابية أجنبية (FTOs) وإرهابيين عالميين مُصنفين بشكل خاص (SDGTs)، مما يعيد رسم ملامح السياسة الأميركية تجاه التنظيم، في خطوة حاسمة تهدف إلى مواجهة تأثير الإخوان وشبكاتهم السياسية والمالية، سواء داخل الولايات المتحدة أو في محيطها الدولي.

وأوضح الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، منير أديب، أن السودان يمثل نموذجاً واضحاً لخطورة تنظيم الإخوان، مشيراً إلى أن التنظيم هناك يعيش حالة ارتباك غير مسبوقة بعد قرار ترامب الأخير والأمر التنفيذي لوضع التنظيم على لائحة الإرهاب، لافتاً إلى أن الإخوان كانوا من أوائل من أشعل فتيل الصراع في السودان وأسهموا في تعقيده، رغم كل المبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار، ومنها مبادرة «الرباعية الدولية».

وقال أديب في تصريح لـ«الاتحاد»: «إن حالة الارتباك التي يعيشها التنظيم في السودان جعلته يتخبط بين أطراف الصراع، ويحاول استغلال الفوضى للحفاظ على نفوذه، مما زاد المشهد السياسي والأمني تعقيداً، إذ تكشف ممارسات الإخوان بوضوح ميلهم إلى تأجيج العنف وإطالة أمد الحرب، مما يجعلهم عبئاً ثقيلاً على السودان والمنطقة كلها».

من جانبه، شدد الدكتور محمد المصالحة، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، على أن قرار الرئيس الأميركي بشأن جماعة الإخوان أحدث ارتباكاً واضحاً داخل الأجنحة المرتبطة بالجماعة في السودان، مؤكداً أن هذا الارتباك يعكس أزمة أعمق تعيشها الحركة منذ اندلاع الحرب.

وأوضح المصالحة في تصريح لـ«الاتحاد» أن جماعة الإخوان في السودان كانت تاريخياً جزءاً من البنية السياسية التي أثرت في المشهد الداخلي، لكن الحرب وما تبعها من انهيارات سياسية ومؤسساتية، كشفت هشاشة وجودهم التنظيمي، مشيراً إلى أن القرار الأميركي جاء ليضاعف هذا الارتباك.

وأشار إلى أن التنظيم في السودان يتخبط اليوم بين محاولة الحفاظ على قواعده التقليدية، وبين السعي لإعادة التموضع داخل الساحة السياسية التي تغيرت جذرياً بسبب الحرب، موضحاً أن هذا التوتر الداخلي انعكس في تصريحات متضاربة ومواقف مرتبكة صدرت عن قياداتها خلال الأيام الماضية.

وقال: «إن تنظيم الإخوان في السودان وجد نفسه أمام واقع سياسي شديد التعقيد، لا يسمح له بمساحة مناورة واسعة، خاصة بعد فقدانه مواقع النفوذ التي تمتع بها في فترات سابقة».

وأضاف أن القرار الأميركي يرتبط أيضاً بقراءة واشنطن لدور الإخوان في صراعات المنطقة، ومن بينها السودان، إذ إن الولايات المتحدة تنظر إلى الجماعة باعتبارها عاملاً يزيد من اضطراب المشهد السياسي والأمني، وهو ما يفسر الضغوط الإضافية التي قد تتعرض لها بعض الدول التي لا تزال هذه الجماعات تنشط في فضائها العام.

في السياق، قال الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية، إن التوجه الأميركي نحو إدراج جماعة الإخوان على قوائم التنظيمات الإرهابية ستكون له تداعيات خاصة على السودان، نظراً لكونه إحدى أهم البيئات التي تحركت فيها الجماعة تاريخياً، واستثمرتها سياسياً وأيديولوجياً.

وأضاف عمران في تصريح لـ«الاتحاد»: «إن السودان، الذي يعيش حرباً مفتوحة وانقساماً سياسياً حاداً، سيكون أكثر الدول تأثراً بالتصنيف المحتمل، مما يفاقم حالة الارتباك داخل شبكات الإخوان هناك، خاصة تلك التي أعادت تشكيل نشاطها خلال سنوات عدم الاستقرار»، موضحاً أن الجماعة في السودان تعتمد تقليدياً على شبكات مالية وخيرية وإعلامية شكلت أدوات تأثير ونفوذ، وأي تصنيف أميركي سيعطل هذه البنى بشكل شبه كامل بفعل التشريعات الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن النظام المصرفي السوداني، الذي يعاني عزلة مصرفية، سيتضرر بشدة، إذ ستضطر البنوك وشركات التحويل إلى تشديد الامتثال للمعايير الأميركية خشية التعرض لعقوبات أو قيود، مما سيؤدي إلى تجميد تلقائي لأي نشاط مالي مرتبط بالجماعة، وهو ما يحرم الإخوان في السودان من أهم أدواتهم التقليدية.



ضغوط مضاعفة

أوضح عمران أن السودان في ظل حربه الداخلية وتعقيدات المشهد الإقليمي سيواجه ضغوطاً مضاعفة، إذ سيُنظر إلى استمرار نشاط الإخوان ووجودهم التنظيمي أو الإعلامي على أراضيه باعتباره تعارضاً مع الالتزامات الدولية في مكافحة الإرهاب، مما ينعكس على فرص السودان في الحصول على دعم سياسي أو اقتصادي، خصوصاً في ظل سعيه لبرامج دولية تتعلق بالانتقال السياسي وإعادة الإعمار.

ولفت إلى أن حالة الارتباك داخل الإخوان في السودان باتت واضحة منذ اللحظة التي طُرح فيها القرار الأميركي، حيث صدرت مواقف متضاربة ومحاولات للتنصل من الروابط التنظيمية في محاولة للالتفاف على الآثار المالية والقانونية، مؤكداً أن الجماعة تدرك أن السودان، في ظل وضعه الراهن، لم يعد يوفر لها الهامش الذي كانت تتحرك فيه، وأن أي ضغط أميركي سيقيد قدرتها على الوجود والفعل السياسي بدرجة كبيرة.