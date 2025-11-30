الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

إسرائيل تعتقل مئات الفلسطينيين بالضفة الغربية أسبوعياً

جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً في دير الغصون بالضفة الغربية (أرشيفية)
30 نوفمبر 2025 04:15

رام الله (الاتحاد)

كشف نادي الأسير الفلسطيني عن أن الجيش الإسرائيلي يعتقل مئات الفلسطينيين أسبوعياً من أنحاء الضفة الغربية المحتلة، ويقوم بالتحقيق معهم والتنكيل بهم، ثم الإفراج عن غالبيتهم لاحقاً، فيما أقر الجيش باعتقال 40 فلسطينياً خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن الجيش، في بيان، اعتقال 40 فلسطينياً في أنحاء الضفة، خلال الأسبوع الماضي، خلال العملية العسكرية التي بدأت الأربعاء في شمالي الضفة وما زالت مستمرة.
وأوضح النادي «غير حكومي»، في بيان أمس، أن مئات الفلسطينيين يتعرضون بشكل أسبوعي للاعتقال والتحقيق الميداني والتنكيل، وقد يفرج عن غالبيتهم لاحقاً بعد ساعات عدة أو أيام قليلة.  وبهذا الخصوص، قالت مديرة الإعلام في نادي الأسير، أماني سراحنة، إن الجيش يعلن فقط حالات الاعتقال الفعلية، أي المعتقلين الذين يُبقي عليهم في سجونه ومراكز اعتقاله، ثم يصدر أحكاما بحقهم، مضيفة: تلك الأرقام لا تشمل جميع من تم دهم منازلهم، وتخريب محتوياتها، والتنكيل بهم، واعتقالهم لساعات عديدة أو أيام. وتابعت: «بينما يعلن الجيش اعتقال عشرات فقط خلال الأسبوع الماضي، فقد وثقنا اعتقال 162 فلسطينياً في محافظة طوباس وحدها خلال العدوان الأخير المستمر منذ الأربعاء.

