الأخبار العالمية

مصر تؤكد مركزية دور السلطة الفلسطينية في أي تسوية

مصر تؤكد مركزية دور السلطة الفلسطينية في أي تسوية
30 نوفمبر 2025 04:15

القاهرة (وكالات) 

أكدت مصر ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان التدفق الحر وغير المشروط للمساعدات الإنسانية. وشددت مصر، في بيان أصدرته أمس، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على أن الحق الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ليس مطلباً سياسياً فحسب، بل هو استحقاق تاريخي تؤيده الشرعية الدولية ويحرسه ضمير الإنسانية. وقالت مصر، إنها تواصل تنسيقها الوثيق مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين لضمان التنفيذ الكامل لخطة الرئيس دونالد ترامب للسلام، ودفع الآليات المرتبطة بها على نحو يحفظ الحقوق الفلسطينية ويخدم استقرار المنطقة. وأضافت مصر أنها تواصل جهودها مع شركائها الإقليميين والدوليين لدعم كل ما من شأنه التخفيف من تبعات الأزمة الإنسانية في غزة، وتهيئة الظروف اللازمة لاستعادة الهدوء والاستقرار وفتح أفق سياسي يعالج جذور الصراع، مشددة على مركزية دور السلطة الفلسطينية ووحدة الأراضي الفلسطينية كأساس لا غنى عنه لأي تسوية قابلة للاستمرار.

غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
حرب غزة
فلسطين
وقف إطلاق النار
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
