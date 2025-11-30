إسرائيل تقصف المناطق الشرقية لغزة

غزة (وكالات)



كثف الجيش الإسرائيلي قصفه على المناطق الشرقية لقطاع غزة، مستهدفاً مواقع متفرقة قرب خان يونس ومدينة غزة، بما في ذلك محيط حي الشجاعية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية استهدفت قوارب الصيادين قبالة سواحل خان يونس وأجبرتهم على التراجع، كما أفادت المصادر بأن غارات إسرائيلية استهدفت شرق القطاع. وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات عدة منذ فجر أمس على أرجاء متفرقة من شرقي قطاع غزة، بالتزامن مع القصف المدفعي.

وقال مسعفون: إن طفلين قتلا في هجوم إسرائيلي شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

إلى ذلك، أفاد مصدر محلي بشن الطيران الإسرائيلي غارات على حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيران رشاشاته على بلدتي بني سهيلا والقرارة شرقي خان يونس، حسب المصدر. وتقول وزارة الصحة الفلسطينية: إن 354 فلسطينياً على الأقل قتلوا منذ دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وفي ردها على هذه التطورات، دعت حركة «حماس»، الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى التحرك بشكل جاد لوقف ما قالت إنها خروقات إسرائيلية متواصلة للاتفاق، عبر استمرار القصف على مناطق مختلفة من القطاع.