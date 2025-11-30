الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

الإمارات تدعم نازحي غزة بآلاف الطرود الإغاثية

قافلة مساعدات إماراتية متجهة الى قطاع غزة (أرشيفية)
30 نوفمبر 2025 04:15

أبوظبي (الاتحاد)

وصلت أمس آلاف الطرود الغذائية المقدمة من عملية «الفارس الشهم 3»، إلى مستحقيها في مخيم جامعة القدس المفتوحة، الذي يضم أكثر من 5 آلاف عائلة نازحة تعيش ظروفاً إنسانية صعبة. وشهد الأسبوع الـ107 من عملية «الفارس الشهم 3»، استمرار الجهود الإنسانية التي تُسهم في دعم صمود أهالي غزة وتخفيف معاناتهم اليومية. 
وأسفرت قرعة العرس الجماعي الأول «ثوب الفرح»، عن اختيار 54 عريساً ضمن مبادرة تهدف لإدخال البهجة إلى قلوب الشباب.
واستقبلت العملية خمسة وفود وشخصيات اعتبارية، أشادوا بالدور الإغاثي والإنساني الكبير الذي تقدمه الإمارات في الميدان. كما واصلت 49 تكية تقديم وجباتها اليومية لما يقارب 210.400 مستفيد، في حين أنتج 11 مخبزاً نحو 6.145 ربطة خبز يومياً يستفيد منها 30.725 مواطناً.
وقدّمت فرق عملية «الفارس الشهم 3»، 7.994 طرداً إغاثياً متنوعاً جرى توزيعها على 35 مخيماً، إلى جانب تنفيذ 7 مبادرات إنسانية والاستجابة لـ 550 مناشدة خلال الأسبوع.
وخلال المنخفض الجوي الأخير، كثّفت العملية تدخلاتها الميدانية، حيث استجابت لـ 820 مناشدة عبر توزيع الشوادر والأغطية والملابس لضمان حماية الأسر من قسوة الطقس.

