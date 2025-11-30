الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فيضانات تجتاح عاصمة سريلانكا وارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "ديتواه"

قارب ينقل الناس يمر عبر شارع غارق بالمياه، بعد هطول أمطار غزيرة في ويلمبيتيا، سريلانكا
30 نوفمبر 2025 10:12

كافحت السلطات السريلانكية ارتفاع منسوب مياه الفيضانات في أجزاء من العاصمة كولومبو الأحد بعد أن خلف إعصار قوي دمارا كبيرا وأودى بحياة 159 شخصا على الأقل في جميع أنحاء البلاد. 
وقال مركز إدارة الكوارث إن الجزء الشمالي من كولومبو يواجه فيضانات كبيرة، مع استمرار ارتفاع منسوب المياه في نهر كيلاني. 
أضاف المركز أن عدد القتلى وصل إلى 159 شخصا، مع فقدان 203 آخرين، بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار ديتواه الذي ابتعد عن سريلانكا السبت. 
وقال مسؤول في مركز إدارة الكوارث "على الرغم من أن الإعصار قد تركنا، إلا أن الأمطار الغزيرة عند المنبع تغمر الآن المناطق المنخفضة على طول ضفاف نهر كيلاني". 
وأعلن الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي حالة الطوارئ السبت للتعامل مع آثار الإعصار ودعا المجتمع الدولي لتقديم مساعدات. 
وقال مركز إدارة الكوارث إنه على الرغم من تراجع الأمطار في جميع أنحاء الجزيرة، إلا أن العديد من الطرق في المقاطعة الوسطى الأكثر تضررا ظلت مقطوعة. 
وتم نشر قوات من الجيش والبحرية والقوات الجوية إلى جانب عمال مدنيين ومتطوعين للمساعدة في جهود الإغاثة. 
وأفاد مسؤولون أن نحو ثلث البلاد لا يزال بدون كهرباء أو مياه بسبب انهيار خطوط الكهرباء ومرافق تحلية المياه. كما تعطلت اتصالات الإنترنت. 
ويعد الإعصار ديتواه الكارثة الطبيعية الأكثر دموية في سريلانكا منذ عام 2017.

أخبار ذات صلة
1300 قتيل حصيلة فيضانات إندونيسيا وسريلانكا وتايلاند
الإمارات تُرسل فرق بحث وإنقاذ ومساعدات لإغاثة المتضررين من فيضانات سريلانكا
المصدر: وكالات
سريلانكا
فيضانات
كولومبو
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
اليوم 00:58
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
علوم الدار
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
اليوم 00:55
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
اليوم 00:31
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
الأخبار العالمية
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
اليوم 00:24
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
الرياضة
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
اليوم 00:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©